Контрразведка Германии испугалась российских блогеров

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Творческая встреча с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) г. Екатеринбург , пранкер лексус, столяров алексей
Спецслужба Германии рекомендовала немецким политикам остерегаться звонков от Вована и Лексуса Фото:

Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ предупредило политиков Германии о возможных звонках от пранкеров из России. Спецслужба испугалась деятельности Владимира Краснова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), которые звонят политикам и выведывают важную информацию. Об этом сообщила газета Bild.

«Контрразведка направила во все регионы инструкцию для политиков, какие меры предпринять, чтобы не попасть на удочку пранкеров. В ней ведомство отмечает важность „превентивных мер против текущей российской кампании по дезинформации“», — передает газета информацию от ведомства. Оно также рекомендует проверять личность тех, кто звонит политикам, и прекращать разговор при первых же сомнениях в личности собеседника. Кроме того, немецким политикам рекомендовали обращать внимание на адреса электронной почты, они могут быть видоизменены.

Ранее сообщалось, что советник премьер-министра Италии Джорджии Мелони подал в отставку из-за разговора премьера с российскими пранкерами. Они разыграли Мелони 1 ноября. Она думала, что разговаривает с политиком из африканской страны. Советник взял на себя ответственность за этот инцидент, поэтому подал в отставку.

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Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ предупредило политиков Германии о возможных звонках от пранкеров из России. Спецслужба испугалась деятельности Владимира Краснова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), которые звонят политикам и выведывают важную информацию. Об этом сообщила газета Bild. «Контрразведка направила во все регионы инструкцию для политиков, какие меры предпринять, чтобы не попасть на удочку пранкеров. В ней ведомство отмечает важность „превентивных мер против текущей российской кампании по дезинформации“», — передает газета информацию от ведомства. Оно также рекомендует проверять личность тех, кто звонит политикам, и прекращать разговор при первых же сомнениях в личности собеседника. Кроме того, немецким политикам рекомендовали обращать внимание на адреса электронной почты, они могут быть видоизменены. Ранее сообщалось, что советник премьер-министра Италии Джорджии Мелони подал в отставку из-за разговора премьера с российскими пранкерами. Они разыграли Мелони 1 ноября. Она думала, что разговаривает с политиком из африканской страны. Советник взял на себя ответственность за этот инцидент, поэтому подал в отставку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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