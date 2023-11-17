Контрразведка Германии испугалась российских блогеров

17 ноября 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Спецслужба Германии рекомендовала немецким политикам остерегаться звонков от Вована и Лексуса Фото: Алексей Колчин © URA.RU Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ предупредило политиков Германии о возможных звонках от пранкеров из России. Спецслужба испугалась деятельности Владимира Краснова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), которые звонят политикам и выведывают важную информацию. Об этом сообщила газета Bild. «Контрразведка направила во все регионы инструкцию для политиков, какие меры предпринять, чтобы не попасть на удочку пранкеров. В ней ведомство отмечает важность „превентивных мер против текущей российской кампании по дезинформации“», — передает газета информацию от ведомства. Оно также рекомендует проверять личность тех, кто звонит политикам, и прекращать разговор при первых же сомнениях в личности собеседника. Кроме того, немецким политикам рекомендовали обращать внимание на адреса электронной почты, они могут быть видоизменены. Ранее сообщалось, что советник премьер-министра Италии Джорджии Мелони подал в отставку из-за разговора премьера с российскими пранкерами. Они разыграли Мелони 1 ноября. Она думала, что разговаривает с политиком из африканской страны. Советник взял на себя ответственность за этот инцидент, поэтому подал в отставку.

Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ предупредило политиков Германии о возможных звонках от пранкеров из России. Спецслужба испугалась деятельности Владимира Краснова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), которые звонят политикам и выведывают важную информацию. Об этом сообщила газета Bild. «Контрразведка направила во все регионы инструкцию для политиков, какие меры предпринять, чтобы не попасть на удочку пранкеров. В ней ведомство отмечает важность „превентивных мер против текущей российской кампании по дезинформации“», — передает газета информацию от ведомства. Оно также рекомендует проверять личность тех, кто звонит политикам, и прекращать разговор при первых же сомнениях в личности собеседника. Кроме того, немецким политикам рекомендовали обращать внимание на адреса электронной почты, они могут быть видоизменены. Ранее сообщалось, что советник премьер-министра Италии Джорджии Мелони подал в отставку из-за разговора премьера с российскими пранкерами. Они разыграли Мелони 1 ноября. Она думала, что разговаривает с политиком из африканской страны. Советник взял на себя ответственность за этот инцидент, поэтому подал в отставку.