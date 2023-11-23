Глава челябинского атомного города встретился с матерями погибших на СВО бойцов. Фото

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, каски, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Мэр Трехгорного провел встречу с матерями двух погибших при исполнении долга ребят Фото:

Глава Трехгорного Челябинской области Данил Громенко в преддверии Дня матери встретился с матерями участников СВО, погибших при исполнении долга. Об этом он сообщил 23 ноября в своих социальных сетях.

«Мамы всегда останутся мамами. В канун Дня матери у меня прошла очень трогательная встреча с мамами наших участников СВО, погибших при исполнении долга. Важно сохранить память о ребятах, уделить внимание их семьям», — написал Громенко в своем telegram-канале.

Мэр уточнил, что они поговорили о жизни и их сыновьях. Он отметил, что матери с болью говорят о своих погибших детях, но они полны гордости за них. Также они обсудили возможные меры поддержки этих двух семей.

Данил Громенко считает, что важно уделять внимание семьям, погибших участников СВО
Данил Громенко считает, что важно уделять внимание семьям, погибших участников СВО
Фото:

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Глава Трехгорного Челябинской области Данил Громенко в преддверии Дня матери встретился с матерями участников СВО, погибших при исполнении долга. Об этом он сообщил 23 ноября в своих социальных сетях. «Мамы всегда останутся мамами. В канун Дня матери у меня прошла очень трогательная встреча с мамами наших участников СВО, погибших при исполнении долга. Важно сохранить память о ребятах, уделить внимание их семьям», — написал Громенко в своем telegram-канале. Мэр уточнил, что они поговорили о жизни и их сыновьях. Он отметил, что матери с болью говорят о своих погибших детях, но они полны гордости за них. Также они обсудили возможные меры поддержки этих двух семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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