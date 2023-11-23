Глава Трехгорного Челябинской области Данил Громенко в преддверии Дня матери встретился с матерями участников СВО, погибших при исполнении долга. Об этом он сообщил 23 ноября в своих социальных сетях.
«Мамы всегда останутся мамами. В канун Дня матери у меня прошла очень трогательная встреча с мамами наших участников СВО, погибших при исполнении долга. Важно сохранить память о ребятах, уделить внимание их семьям», — написал Громенко в своем telegram-канале.
Мэр уточнил, что они поговорили о жизни и их сыновьях. Он отметил, что матери с болью говорят о своих погибших детях, но они полны гордости за них. Также они обсудили возможные меры поддержки этих двух семей.
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