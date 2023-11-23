Глава челябинского атомного города встретился с матерями погибших на СВО бойцов. Фото

23 ноября 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Мэр Трехгорного провел встречу с матерями двух погибших при исполнении долга ребят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Трехгорного Челябинской области Данил Громенко в преддверии Дня матери встретился с матерями участников СВО, погибших при исполнении долга. Об этом он сообщил 23 ноября в своих социальных сетях. «Мамы всегда останутся мамами. В канун Дня матери у меня прошла очень трогательная встреча с мамами наших участников СВО, погибших при исполнении долга. Важно сохранить память о ребятах, уделить внимание их семьям», — написал Громенко в своем telegram-канале. Мэр уточнил, что они поговорили о жизни и их сыновьях. Он отметил, что матери с болью говорят о своих погибших детях, но они полны гордости за них. Также они обсудили возможные меры поддержки этих двух семей. Данил Громенко считает, что важно уделять внимание семьям, погибших участников СВО Фото: telegram-канал Данила Громенко, https://t.me/gromenko_official

Глава Трехгорного Челябинской области Данил Громенко в преддверии Дня матери встретился с матерями участников СВО, погибших при исполнении долга. Об этом он сообщил 23 ноября в своих социальных сетях. «Мамы всегда останутся мамами. В канун Дня матери у меня прошла очень трогательная встреча с мамами наших участников СВО, погибших при исполнении долга. Важно сохранить память о ребятах, уделить внимание их семьям», — написал Громенко в своем telegram-канале. Мэр уточнил, что они поговорили о жизни и их сыновьях. Он отметил, что матери с болью говорят о своих погибших детях, но они полны гордости за них. Также они обсудили возможные меры поддержки этих двух семей.