Основательница бренда 12 STOREEZ из Екатеринбурга стала писательницей. Фото

Соосновательница 12 STOREEZ и belleyou Марина Голомаздина выпустит книгу
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Премия "Человек года - 2018". Екатеринбург, голомаздина марина
Марина Голомаздина выпустит книгу в издательстве «Эксмо» Фото:

Соосновательница екатеринбургских брендов 12 STOREEZ и belleyou Марина Голомаздина решила попробовать себя в роли писательницы. Совсем скоро в продажу поступит ее первая книга — «Вам послание», но конкретные сроки выпуска и содержание пока хранятся в тайне.

«Что вы чувствуете? Чувства и есть вы. Мне страшно, очень. Но я все равно пойду. Чтобы стать лучше в этой жизни для себя. Делюсь с вами», — написала Голомаздина в своем telegram-канале. На данный момент известно, что книга будет небольшой по объему — около 224 страниц, а занимается ее тиражом издательство «Эксмо».

Ранее сооснователь 12 STOREEZ Иван Холов продал бизнес-встречу с собой за 1,5 млн рублей. Победителя ждала экскурсия по офису бренда в Москве, встреча с Иваном, где он должен поделиться управленческим, лидерским, предпринимательским опытом и проконсультировать человека по вопросам развития и роста.

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Соосновательница екатеринбургских брендов 12 STOREEZ и belleyou Марина Голомаздина решила попробовать себя в роли писательницы. Совсем скоро в продажу поступит ее первая книга — «Вам послание», но конкретные сроки выпуска и содержание пока хранятся в тайне. «Что вы чувствуете? Чувства и есть вы. Мне страшно, очень. Но я все равно пойду. Чтобы стать лучше в этой жизни для себя. Делюсь с вами», — написала Голомаздина в своем telegram-канале. На данный момент известно, что книга будет небольшой по объему — около 224 страниц, а занимается ее тиражом издательство «Эксмо». Ранее сооснователь 12 STOREEZ Иван Холов продал бизнес-встречу с собой за 1,5 млн рублей. Победителя ждала экскурсия по офису бренда в Москве, встреча с Иваном, где он должен поделиться управленческим, лидерским, предпринимательским опытом и проконсультировать человека по вопросам развития и роста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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