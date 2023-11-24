Основательница бренда 12 STOREEZ из Екатеринбурга стала писательницей. Фото

Соосновательница 12 STOREEZ и belleyou Марина Голомаздина выпустит книгу

24 ноября 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

Марина Голомаздина выпустит книгу в издательстве «Эксмо» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Соосновательница екатеринбургских брендов 12 STOREEZ и belleyou Марина Голомаздина решила попробовать себя в роли писательницы. Совсем скоро в продажу поступит ее первая книга — «Вам послание», но конкретные сроки выпуска и содержание пока хранятся в тайне. «Что вы чувствуете? Чувства и есть вы. Мне страшно, очень. Но я все равно пойду. Чтобы стать лучше в этой жизни для себя. Делюсь с вами», — написала Голомаздина в своем telegram-канале. На данный момент известно, что книга будет небольшой по объему — около 224 страниц, а занимается ее тиражом издательство «Эксмо». Ранее сооснователь 12 STOREEZ Иван Холов продал бизнес-встречу с собой за 1,5 млн рублей. Победителя ждала экскурсия по офису бренда в Москве, встреча с Иваном, где он должен поделиться управленческим, лидерским, предпринимательским опытом и проконсультировать человека по вопросам развития и роста. Фото: telegram-канал Марины Голомадзиной (https://t.me/marinagolomazdina)

Соосновательница екатеринбургских брендов 12 STOREEZ и belleyou Марина Голомаздина решила попробовать себя в роли писательницы. Совсем скоро в продажу поступит ее первая книга — «Вам послание», но конкретные сроки выпуска и содержание пока хранятся в тайне. «Что вы чувствуете? Чувства и есть вы. Мне страшно, очень. Но я все равно пойду. Чтобы стать лучше в этой жизни для себя. Делюсь с вами», — написала Голомаздина в своем telegram-канале. На данный момент известно, что книга будет небольшой по объему — около 224 страниц, а занимается ее тиражом издательство «Эксмо». Ранее сооснователь 12 STOREEZ Иван Холов продал бизнес-встречу с собой за 1,5 млн рублей. Победителя ждала экскурсия по офису бренда в Москве, встреча с Иваном, где он должен поделиться управленческим, лидерским, предпринимательским опытом и проконсультировать человека по вопросам развития и роста.