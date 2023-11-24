Репетитор по английскому из Екатеринбурга, обвиненный в педофилии, избежал срока

24 ноября 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Журавлева отправили на принудительное лечение Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге отправили на принудительное лечение 34-летнего репетитора по английскому языку Александра Журавлева, которого обвиняли в домогательствах до 13-летней девочки. Мужчина был задержан силовики в июне. «Ему грозило от 12 до 20 лет заключения по статье 132 УК „Насильственные действия сексуального характера“. Однако в ходе следствия его признали невменяемым. 11 октября Журавлеву назначили принудительные меры медицинского характера», — пишет «КП-Екатеринбург». Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге обвинили в педофилии 85-летнего тренера Николая Ражева. Задержание тренера произошло после того, как 11-летняя школьница пришла на занятие вместе с одноклассниками и была изгнана Ражевым с тренировки за нарушение дисциплины. После этого девочка пожаловалась родителям на домогательства, а уже те обратились в полицию.

В Екатеринбурге отправили на принудительное лечение 34-летнего репетитора по английскому языку Александра Журавлева, которого обвиняли в домогательствах до 13-летней девочки. Мужчина был задержан силовики в июне. «Ему грозило от 12 до 20 лет заключения по статье 132 УК „Насильственные действия сексуального характера“. Однако в ходе следствия его признали невменяемым. 11 октября Журавлеву назначили принудительные меры медицинского характера», — пишет «КП-Екатеринбург». Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге обвинили в педофилии 85-летнего тренера Николая Ражева. Задержание тренера произошло после того, как 11-летняя школьница пришла на занятие вместе с одноклассниками и была изгнана Ражевым с тренировки за нарушение дисциплины. После этого девочка пожаловалась родителям на домогательства, а уже те обратились в полицию.