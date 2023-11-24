Репетитор по английскому из Екатеринбурга, обвиненный в педофилии, избежал срока

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Визит губернатора СО и Чулпан Хаматовой в ОДКБ №1. Екатеринбург, палата, врач, больница
Журавлева отправили на принудительное лечение Фото:

В Екатеринбурге отправили на принудительное лечение 34-летнего репетитора по английскому языку Александра Журавлева, которого обвиняли в домогательствах до 13-летней девочки. Мужчина был задержан силовики в июне.

«Ему грозило от 12 до 20 лет заключения по статье 132 УК „Насильственные действия сексуального характера“. Однако в ходе следствия его признали невменяемым. 11 октября Журавлеву назначили принудительные меры медицинского характера», — пишет «КП-Екатеринбург».

Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге обвинили в педофилии 85-летнего тренера Николая Ражева. Задержание тренера произошло после того, как 11-летняя школьница пришла на занятие вместе с одноклассниками и была изгнана Ражевым с тренировки за нарушение дисциплины. После этого девочка пожаловалась родителям на домогательства, а уже те обратились в полицию.

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В Екатеринбурге отправили на принудительное лечение 34-летнего репетитора по английскому языку Александра Журавлева, которого обвиняли в домогательствах до 13-летней девочки. Мужчина был задержан силовики в июне. «Ему грозило от 12 до 20 лет заключения по статье 132 УК „Насильственные действия сексуального характера“. Однако в ходе следствия его признали невменяемым. 11 октября Журавлеву назначили принудительные меры медицинского характера», — пишет «КП-Екатеринбург». Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге обвинили в педофилии 85-летнего тренера Николая Ражева. Задержание тренера произошло после того, как 11-летняя школьница пришла на занятие вместе с одноклассниками и была изгнана Ражевым с тренировки за нарушение дисциплины. После этого девочка пожаловалась родителям на домогательства, а уже те обратились в полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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