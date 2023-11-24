В торговом центре Екатеринбурга подрались посетители. Видео

25 ноября 2023 в 20:09 Размер текста - 17 +

Один из участников конфликта распылил перцовый баллон в торговом центре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В екатеринбургском торговом центре «Академический» произошла драка, во время которой один из участников потасовки распылил баллончик. Об этом рассказали очевидцы происшествия. «Один распылил [перцовый] баллон. До этого между ними была ссора. Мы сидели кушали, он сзади нас стоял что-то своим девушкам рассказывал. Потом пришли эти двое и понеслось», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД Екатеринбурга. «Личности всех участников инцидента установлены. Полиция проводит проверку по факту происшествия, по итогам которой будет принято обоснованное решение», — отметили в ведомстве.

В екатеринбургском торговом центре «Академический» произошла драка, во время которой один из участников потасовки распылил баллончик. Об этом рассказали очевидцы происшествия. «Один распылил [перцовый] баллон. До этого между ними была ссора. Мы сидели кушали, он сзади нас стоял что-то своим девушкам рассказывал. Потом пришли эти двое и понеслось», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД Екатеринбурга. «Личности всех участников инцидента установлены. Полиция проводит проверку по факту происшествия, по итогам которой будет принято обоснованное решение», — отметили в ведомстве.