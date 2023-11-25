25 ноября 2023
24 ноября 2023

Депутат бьет тревогу из-за аварийной школы в Пермском крае

Окружной депутат Корионова: в Куеде здание школы находится в аварийном состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Детский омбудсмен Лопатина Алена на пресс-конференции. Курган, депутат, чиновник, бумаги, документы, заседание, бумаги к заседанию
Заключение об аварийном состоянии здания школы менялось несколько раз, отмечает депутат Фото:

Здание начальной школы КСШ №2 в Куеде (Пермский край) находится в аварийном состоянии. Проблема не решается больше года. Об этом говорится в открытом письме депутата окружной думы Нины Корионовой, которое адресовано министру образования региона Раисе Кассиной.

«Раиса Алексеевна [Кассина], уж извините, что обращаюсь публично, но ситуация у нас — из ряда вон. <…> В том, что школа аварийная, сомнений нет, думаю, ни у кого. <…> Родители, учителя и ребятишки КСШ № 2 и вся общественность Куеды с огромною надеждой ждут ваших конкретных действий по обеспечению безопасности учащихся», — сообщение Нины Корионовой опубликовано на ее личной странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам депутата, заключение, что здание находится в аварийном состоянии было получено весной. Позже решение пересмотрели. Школу решили ремонтировать. Но из-за упущенных сроков она не попала в план ремонта образовательных организаций. Дети продолжают там учиться до сих пор, подчеркивает Корионова.

Корреспондент URA.RU направил запрос в минобразования Прикамья. На ответ на момент публикации получен не был.

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Здание начальной школы КСШ №2 в Куеде (Пермский край) находится в аварийном состоянии. Проблема не решается больше года. Об этом говорится в открытом письме депутата окружной думы Нины Корионовой, которое адресовано министру образования региона Раисе Кассиной. «Раиса Алексеевна [Кассина], уж извините, что обращаюсь публично, но ситуация у нас — из ряда вон. <…> В том, что школа аварийная, сомнений нет, думаю, ни у кого. <…> Родители, учителя и ребятишки КСШ № 2 и вся общественность Куеды с огромною надеждой ждут ваших конкретных действий по обеспечению безопасности учащихся», — сообщение Нины Корионовой опубликовано на ее личной странице в соцсети «ВКонтакте». По словам депутата, заключение, что здание находится в аварийном состоянии было получено весной. Позже решение пересмотрели. Школу решили ремонтировать. Но из-за упущенных сроков она не попала в план ремонта образовательных организаций. Дети продолжают там учиться до сих пор, подчеркивает Корионова. Корреспондент URA.RU направил запрос в минобразования Прикамья. На ответ на момент публикации получен не был.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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