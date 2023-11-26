26 ноября 2023

В Екатеринбурге 101-летняя женщина пережила тяжелую операцию

Екатеринбургские врачи спасли 101-летнюю женщину
© Служба новостей «URA.RU»
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Операция на позвоночнике в Сургутской клинической травматологической больнице. Сургут, операция, врач, хирург, доктор
Женщине заменили электрокардиостимулятор (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге хирурги провели имплантацию электрокардиостимулятора 101-летней пациентке. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики Свердловской области (ДИП).

Теперь сердце женщины бьется в правильном ритме. «У 101-летней пациентки были в анамнезе инфаркт миокарда и сахарный диабет. Но все прошло хорошо: свердловчанка находилась в клинике всего три дня, операцию и послеоперационный период перенесла отлично», — говорится в сообщении.

В 2014 году женщина была в числе первых, кому имплантировали антиаритмическое устройство. Тогда ей было 93 года. В 2023-м врачи заметили, что источник питания кардиостимулятора истощается — его нужно было заменить. Новый аппарат прослужит от семи до десяти лет. «Жизнь свердловчанки полностью зависит от этого устройства. Ее собственный пульс составляет всего 32-33 удара в минуту при норме в 60», — добавили в ДИП.

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В Екатеринбурге хирурги провели имплантацию электрокардиостимулятора 101-летней пациентке. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики Свердловской области (ДИП). Теперь сердце женщины бьется в правильном ритме. «У 101-летней пациентки были в анамнезе инфаркт миокарда и сахарный диабет. Но все прошло хорошо: свердловчанка находилась в клинике всего три дня, операцию и послеоперационный период перенесла отлично», — говорится в сообщении. В 2014 году женщина была в числе первых, кому имплантировали антиаритмическое устройство. Тогда ей было 93 года. В 2023-м врачи заметили, что источник питания кардиостимулятора истощается — его нужно было заменить. Новый аппарат прослужит от семи до десяти лет. «Жизнь свердловчанки полностью зависит от этого устройства. Ее собственный пульс составляет всего 32-33 удара в минуту при норме в 60», — добавили в ДИП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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