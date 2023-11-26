26 ноября 2023

Бастрыкин потребовал доклад о нападении на школьницу в Южноуральске

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе расследования Фото:

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования нападения школьницы на одноклассницу в Южноуральске (Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

«В СМИ сообщается, что в Южноуральске в городском парке местными жителями предотвращены действия, угрожающие жизни малолетней девочки, совершенные ее сверстницей. Главой ведомства дано поручение и. о. руководителя СКР по региону Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Там отметили, что в настоящее время в челябинском следкоме устанавливаются обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело. По результатам расследования будет дана процессуальная оценка действиям (бездействию) работников органов системы профилактики.

Нападение произошло в городском парке вечером 25 ноября. Перед этим школьница пыталась вынудить сверстницу выпить таблетки и запить уксусной кислотой. После отказа ударила ее ножом. В ходе проверки выяснилось, что незадолго до произошедшего нападавшая лечилась в психдиспансере. У нее была выявлена шизофрения.

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования нападения школьницы на одноклассницу в Южноуральске (Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «В СМИ сообщается, что в Южноуральске в городском парке местными жителями предотвращены действия, угрожающие жизни малолетней девочки, совершенные ее сверстницей. Главой ведомства дано поручение и. о. руководителя СКР по региону Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сообщили в пресс-службе СК РФ. Там отметили, что в настоящее время в челябинском следкоме устанавливаются обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело. По результатам расследования будет дана процессуальная оценка действиям (бездействию) работников органов системы профилактики. Нападение произошло в городском парке вечером 25 ноября. Перед этим школьница пыталась вынудить сверстницу выпить таблетки и запить уксусной кислотой. После отказа ударила ее ножом. В ходе проверки выяснилось, что незадолго до произошедшего нападавшая лечилась в психдиспансере. У нее была выявлена шизофрения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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