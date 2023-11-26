Бастрыкин потребовал доклад о нападении на школьницу в Южноуральске

Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе расследования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования нападения школьницы на одноклассницу в Южноуральске (Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

«В СМИ сообщается, что в Южноуральске в городском парке местными жителями предотвращены действия, угрожающие жизни малолетней девочки, совершенные ее сверстницей. Главой ведомства дано поручение и. о. руководителя СКР по региону Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Там отметили, что в настоящее время в челябинском следкоме устанавливаются обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело. По результатам расследования будет дана процессуальная оценка действиям (бездействию) работников органов системы профилактики.

Нападение произошло в городском парке вечером 25 ноября. Перед этим школьница пыталась вынудить сверстницу выпить таблетки и запить уксусной кислотой. После отказа ударила ее ножом. В ходе проверки выяснилось, что незадолго до произошедшего нападавшая лечилась в психдиспансере. У нее была выявлена шизофрения.