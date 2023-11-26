Гражданин Нигерии Авад Франк Экене женился на пермячке Ксении Воробьевой. Брак они заключили в Перми, здесь они пока и планируют остаться жить, рассказали в городском управление ЗАГС.
«В Перми 27 ноября состоялась торжественная регистрация брака гражданина Федеративной Республики Нигерия Авада Франка Экене и гражданки Российской Федерации Воробьевой Ксении Станиславовны. Жить молодые пока будут в Перми. Южному гостю наш город приглянулся», — сообщается на странице ЗАГС в соцсети «ВКонтакте».
Молодые люди познакомились в Москве на Красной площади два года назад. Ксения был в столице в отпуске, а ее избранник учился в Российском университете дружбы народов.
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