Гражданин Нигерии женился на пермячке и остался на Урале. Фото

27 ноября 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Свадьба прошла сегодня в Перми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гражданин Нигерии Авад Франк Экене женился на пермячке Ксении Воробьевой. Брак они заключили в Перми, здесь они пока и планируют остаться жить, рассказали в городском управление ЗАГС. «В Перми 27 ноября состоялась торжественная регистрация брака гражданина Федеративной Республики Нигерия Авада Франка Экене и гражданки Российской Федерации Воробьевой Ксении Станиславовны. Жить молодые пока будут в Перми. Южному гостю наш город приглянулся», — сообщается на странице ЗАГС в соцсети «ВКонтакте». Молодые люди познакомились в Москве на Красной площади два года назад. Ксения был в столице в отпуске, а ее избранник учился в Российском университете дружбы народов. Молодые пока останутся жить в Перми ЗАГС Перми в ВК https://vk.com/zags59

Гражданин Нигерии Авад Франк Экене женился на пермячке Ксении Воробьевой. Брак они заключили в Перми, здесь они пока и планируют остаться жить, рассказали в городском управление ЗАГС. «В Перми 27 ноября состоялась торжественная регистрация брака гражданина Федеративной Республики Нигерия Авада Франка Экене и гражданки Российской Федерации Воробьевой Ксении Станиславовны. Жить молодые пока будут в Перми. Южному гостю наш город приглянулся», — сообщается на странице ЗАГС в соцсети «ВКонтакте». Молодые люди познакомились в Москве на Красной площади два года назад. Ксения был в столице в отпуске, а ее избранник учился в Российском университете дружбы народов.