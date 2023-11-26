26 ноября 2023

Гражданин Нигерии женился на пермячке и остался на Урале. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, брак, молодожены, свадьба
Свадьба прошла сегодня в Перми Фото:

Гражданин Нигерии Авад Франк Экене женился на пермячке Ксении Воробьевой. Брак они заключили в Перми, здесь они пока и планируют остаться жить, рассказали в городском управление ЗАГС.

«В Перми 27 ноября состоялась торжественная регистрация брака гражданина Федеративной Республики Нигерия Авада Франка Экене и гражданки Российской Федерации Воробьевой Ксении Станиславовны. Жить молодые пока будут в Перми. Южному гостю наш город приглянулся», — сообщается на странице ЗАГС в соцсети «ВКонтакте».

Молодые люди познакомились в Москве на Красной площади два года назад. Ксения был в столице в отпуске, а ее избранник учился в Российском университете дружбы народов.

Молодые пока останутся жить в Перми
Молодые пока останутся жить в Перми

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Гражданин Нигерии Авад Франк Экене женился на пермячке Ксении Воробьевой. Брак они заключили в Перми, здесь они пока и планируют остаться жить, рассказали в городском управление ЗАГС. «В Перми 27 ноября состоялась торжественная регистрация брака гражданина Федеративной Республики Нигерия Авада Франка Экене и гражданки Российской Федерации Воробьевой Ксении Станиславовны. Жить молодые пока будут в Перми. Южному гостю наш город приглянулся», — сообщается на странице ЗАГС в соцсети «ВКонтакте». Молодые люди познакомились в Москве на Красной площади два года назад. Ксения был в столице в отпуске, а ее избранник учился в Российском университете дружбы народов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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