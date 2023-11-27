В Екатеринбурге 27 ноября задержали вылет самолета авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург больше чем на три часа. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта Кольцово.
«Рейс FV-6404 воздушного судна RRJ-95B из екатеринбургского „Кольцово“ задержан с 22:55 до 02:25 28 ноября. Прилет самолета в санкт-петербургский аэропорт „Пулково“ ожидается в 00:05», — указанно на сайте.
Причина задержки не уточняется. Ранее telegram-канал Mash сообщал, что в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга задержано более 50 рейсов из-за непогоды. Некоторые пассажиры ожидают вылета более четырех часов.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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