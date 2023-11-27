В екатеринбургском Кольцово задержали рейс в Санкт-Петербург. Скрин

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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, боинг, триколор, флаг россии, пассажирский самолет, самолет, авиаперевозки
Рейс в Санкт-Петербург из Екатеринбурга задержан почти на три часа Фото:

В Екатеринбурге 27 ноября задержали вылет самолета авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург больше чем на три часа. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта Кольцово.

«Рейс FV-6404 воздушного судна RRJ-95B из екатеринбургского „Кольцово“ задержан с 22:55 до 02:25 28 ноября. Прилет самолета в санкт-петербургский аэропорт „Пулково“ ожидается в 00:05», — указанно на сайте.

Причина задержки не уточняется. Ранее telegram-канал Mash сообщал, что в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга задержано более 50 рейсов из-за непогоды. Некоторые пассажиры ожидают вылета более четырех часов.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге 27 ноября задержали вылет самолета авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург больше чем на три часа. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта Кольцово. «Рейс FV-6404 воздушного судна RRJ-95B из екатеринбургского „Кольцово“ задержан с 22:55 до 02:25 28 ноября. Прилет самолета в санкт-петербургский аэропорт „Пулково“ ожидается в 00:05», — указанно на сайте. Причина задержки не уточняется. Ранее telegram-канал Mash сообщал, что в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга задержано более 50 рейсов из-за непогоды. Некоторые пассажиры ожидают вылета более четырех часов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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