В России установили исторический рекорд по среднему чеку на автокредиты

29 ноября 2023 в 03:18 Размер текста - 17 +

В октябре банки выдали автокредитов на сумму 122,7 миллиарда рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Средний чек по автокредитам побил исторический рекорд в России и превысил 1,5 миллиона рублей. Об этом заявили в Бюро кредитных историй «Скоринг Бюро». «Средний размер автокредита в октябре обновил исторический рекорд, увеличившись до 1,54 миллиона рублей. <…> Если сравнивать средний чек по автозаймам год к году, то он вырос на 42%» — приводят слова БКС «Скоринг Бюро» «Известия». Как отмечают эксперты, рост чека обусловлен повышенным спросом у покупателей подержанного автомобиля, но в более высокой ценовой категории. По данным «Скоринг Бюро» в октябре банки выдали кредитов на сумму 122,7 миллиарда рублей. При этом на машины с пробегом берется почти две трети всех таких займов. Покупатель боится, что в связи с подъемом ключевой ставки Центробанка до 15% значительно увеличится и цена автомобиля в будущем. Национальный автомобильный союз (НАС) обращал внимание властей, что комиссия за оформление займа у крупных автодилеров составляет 9%. В октябре 2023 года НАС обратился к вице-премьеру Денису Мантурову, ФАС и главе Центробанка с просьбой уменьшить комиссию дилеров до 4%.

Средний чек по автокредитам побил исторический рекорд в России и превысил 1,5 миллиона рублей. Об этом заявили в Бюро кредитных историй «Скоринг Бюро». «Средний размер автокредита в октябре обновил исторический рекорд, увеличившись до 1,54 миллиона рублей. <…> Если сравнивать средний чек по автозаймам год к году, то он вырос на 42%» — приводят слова БКС «Скоринг Бюро» «Известия». Как отмечают эксперты, рост чека обусловлен повышенным спросом у покупателей подержанного автомобиля, но в более высокой ценовой категории. По данным «Скоринг Бюро» в октябре банки выдали кредитов на сумму 122,7 миллиарда рублей. При этом на машины с пробегом берется почти две трети всех таких займов. Покупатель боится, что в связи с подъемом ключевой ставки Центробанка до 15% значительно увеличится и цена автомобиля в будущем. Национальный автомобильный союз (НАС) обращал внимание властей, что комиссия за оформление займа у крупных автодилеров составляет 9%. В октябре 2023 года НАС обратился к вице-премьеру Денису Мантурову, ФАС и главе Центробанка с просьбой уменьшить комиссию дилеров до 4%.