Челябинский официант сразится за победу в шоу «Суперниндзя» на канале СТС. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мультитурнир «Золотой тигр-2015». Армрестлинг и пауэрлифтинг. Екатеринбург, спорт, пауэрлифтинг, силач, штанга, тяжеловес
В шоу «Суперниндзя» участники демонстрируют силу и умение владеть своим телом Фото:

На телеканале СТС состоится финал спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя». В финале примет участие официант из Челябинска Дмитрий Кокшаров, сообщили URA.RU 30 ноября в пресс-службе телеканала.

«Дмитрий показал лучший результат на отборочном этапе и обогнал соперника в полуфинале. По словам атлета, победа в шоу позволит ему рассчитаться с долгами и уйти с нелюбимой работы», — сообщили в пресс-службе СТС.

Кокшаров работает официантом четвертый год. Он любит спорт и хочет попробовать себя в роли учителя физкультуры. Если челябинец выиграет в телепроекте СТС, он планирует начать новую жизнь.

Спортсмен может выиграть пять миллионов рублей. Финал шоу «Суперниндзя» состоится на канале СТС 4 декабря в 20 часов.

До финала не удалось дойти нескольким претендентам из Челябинской области. Это соцработник Илья Новиков из Магнитогорска и инструктор по прыжкам на батутах Руслан Миначов и художник Андрей Востриков из Челябинска.

Дмитрий Кокшаров не является профессиональныи спортсменом, но прошел в финал шоу «Суперниндзя»
Дмитрий Кокшаров не является профессиональныи спортсменом, но прошел в финал шоу «Суперниндзя»
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На телеканале СТС состоится финал спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя». В финале примет участие официант из Челябинска Дмитрий Кокшаров, сообщили URA.RU 30 ноября в пресс-службе телеканала. «Дмитрий показал лучший результат на отборочном этапе и обогнал соперника в полуфинале. По словам атлета, победа в шоу позволит ему рассчитаться с долгами и уйти с нелюбимой работы», — сообщили в пресс-службе СТС. Кокшаров работает официантом четвертый год. Он любит спорт и хочет попробовать себя в роли учителя физкультуры. Если челябинец выиграет в телепроекте СТС, он планирует начать новую жизнь. Спортсмен может выиграть пять миллионов рублей. Финал шоу «Суперниндзя» состоится на канале СТС 4 декабря в 20 часов. До финала не удалось дойти нескольким претендентам из Челябинской области. Это соцработник Илья Новиков из Магнитогорска и инструктор по прыжкам на батутах Руслан Миначов и художник Андрей Востриков из Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...