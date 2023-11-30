В шоу «Суперниндзя» участники демонстрируют силу и умение владеть своим телом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На телеканале СТС состоится финал спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя». В финале примет участие официант из Челябинска Дмитрий Кокшаров, сообщили URA.RU 30 ноября в пресс-службе телеканала.

«Дмитрий показал лучший результат на отборочном этапе и обогнал соперника в полуфинале. По словам атлета, победа в шоу позволит ему рассчитаться с долгами и уйти с нелюбимой работы», — сообщили в пресс-службе СТС.

Кокшаров работает официантом четвертый год. Он любит спорт и хочет попробовать себя в роли учителя физкультуры. Если челябинец выиграет в телепроекте СТС, он планирует начать новую жизнь.

Спортсмен может выиграть пять миллионов рублей. Финал шоу «Суперниндзя» состоится на канале СТС 4 декабря в 20 часов.

До финала не удалось дойти нескольким претендентам из Челябинской области. Это соцработник Илья Новиков из Магнитогорска и инструктор по прыжкам на батутах Руслан Миначов и художник Андрей Востриков из Челябинска.