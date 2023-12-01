В Челябинске пропал косолапый подросток. Фото

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Виды города. Курган, светофор, подростки, пешеходная зона, дети, школьный рюкзак
Последний раз юношу видели в куртке и вязанной шапки черного цвета Фото:

В Челябинске ищут 15-летнего подростка с слегка выраженной косолапостью. Юноша пропал 26 ноября, сообщили в поисково-спасательной службе.

«15-летний подросток Матвей Максимов 26 ноября ушел с улицы Трудовая, 16. Из особых примет — чуть заметно косолапит», — сообщили в официальном паблике «„Легион-СПАС“ — Поиск пропавших людей (74 рег)» в соцсети «ВКонтакте».

У юноши худощавое телосложение, рост 175 сантиметров и черные волосы. Он был одет в черную удлиненную куртку, бежевые брюки и черную вязанную шапку.

В Челябинске 26 ноября пропал 15 летний подросток
В Челябинске 26 ноября пропал 15 летний подросток

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В Челябинске ищут 15-летнего подростка с слегка выраженной косолапостью. Юноша пропал 26 ноября, сообщили в поисково-спасательной службе. «15-летний подросток Матвей Максимов 26 ноября ушел с улицы Трудовая, 16. Из особых примет — чуть заметно косолапит», — сообщили в официальном паблике «„Легион-СПАС“ — Поиск пропавших людей (74 рег)» в соцсети «ВКонтакте». У юноши худощавое телосложение, рост 175 сантиметров и черные волосы. Он был одет в черную удлиненную куртку, бежевые брюки и черную вязанную шапку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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