Последний раз юношу видели в куртке и вязанной шапки черного цвета
В Челябинске ищут 15-летнего подростка с слегка выраженной косолапостью. Юноша пропал 26 ноября, сообщили в поисково-спасательной службе.
«15-летний подросток Матвей Максимов 26 ноября ушел с улицы Трудовая, 16. Из особых примет — чуть заметно косолапит», — сообщили в официальном паблике «„Легион-СПАС“ — Поиск пропавших людей (74 рег)» в соцсети «ВКонтакте».
У юноши худощавое телосложение, рост 175 сантиметров и черные волосы. Он был одет в черную удлиненную куртку, бежевые брюки и черную вязанную шапку.
В Челябинске 26 ноября пропал 15 летний подросток
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