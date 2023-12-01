Бастрыкин заинтересовался делом воспитателя, вывихнувшей ребенку руку в Серове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о проверке случая с воспитателем детского сада в Серове (Свердловская область). Там женщина вывихнула руку трехлетней девочки на глазах у матери. Информацию о требовании доклада сообщил СК России.
«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки», — говорится в telegram-канале Следственного комитета. Уточняется, что региональный СК проводит процессуальную проверку по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
После инцидента в детском саду заявили, что травма ребенка является несчастным случаем. Руководство учреждения вынесло воспитателю дисциплинарное высказывание, женщина не снимает с себя ответственности.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.