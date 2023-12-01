Бастрыкин заинтересовался делом воспитателя, вывихнувшей ребенку руку в Серове

02 декабря 2023 в 02:31 Размер текста - 17 +

Бастрыкин требует доклад о инциденте с трехлетней девочкой Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о проверке случая с воспитателем детского сада в Серове (Свердловская область). Там женщина вывихнула руку трехлетней девочки на глазах у матери. Информацию о требовании доклада сообщил СК России. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки», — говорится в telegram-канале Следственного комитета. Уточняется, что региональный СК проводит процессуальную проверку по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После инцидента в детском саду заявили, что травма ребенка является несчастным случаем. Руководство учреждения вынесло воспитателю дисциплинарное высказывание, женщина не снимает с себя ответственности.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о проверке случая с воспитателем детского сада в Серове (Свердловская область). Там женщина вывихнула руку трехлетней девочки на глазах у матери. Информацию о требовании доклада сообщил СК России. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки», — говорится в telegram-канале Следственного комитета. Уточняется, что региональный СК проводит процессуальную проверку по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После инцидента в детском саду заявили, что травма ребенка является несчастным случаем. Руководство учреждения вынесло воспитателю дисциплинарное высказывание, женщина не снимает с себя ответственности.