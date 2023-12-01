01 декабря 2023

Бастрыкин заинтересовался делом воспитателя, вывихнувшей ребенку руку в Серове

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК РФ, бастрыкин александр
Бастрыкин требует доклад о инциденте с трехлетней девочкой Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о проверке случая с воспитателем детского сада в Серове (Свердловская область). Там женщина вывихнула руку трехлетней девочки на глазах у матери. Информацию о требовании доклада сообщил СК России.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки», — говорится в telegram-канале Следственного комитета. Уточняется, что региональный СК проводит процессуальную проверку по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

После инцидента в детском саду заявили, что травма ребенка является несчастным случаем. Руководство учреждения вынесло воспитателю дисциплинарное высказывание, женщина не снимает с себя ответственности.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о проверке случая с воспитателем детского сада в Серове (Свердловская область). Там женщина вывихнула руку трехлетней девочки на глазах у матери. Информацию о требовании доклада сообщил СК России. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки», — говорится в telegram-канале Следственного комитета. Уточняется, что региональный СК проводит процессуальную проверку по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После инцидента в детском саду заявили, что травма ребенка является несчастным случаем. Руководство учреждения вынесло воспитателю дисциплинарное высказывание, женщина не снимает с себя ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...