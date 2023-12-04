Аниматор, находившийся в «Хромой Лошади», рассказал о своей жизни после трагедии

Аниматор, работавший в клубе «Хромая Лошадь», уехал из Перми после трагедии

05 декабря 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

Ежегодно в день трагедии люди несут цветы к мемориалу погибших в «Хромой Лошади» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Аниматор Андрей Кострулев, который находился в момент пожара в пермском клубе «Хромая Лошадь», после трагедии уехал жить в другой регион и теперь работает инженером. Пожар в пермском клубе, произошедший в 2009 году, унес жизни 156 человек. Кострулев в беседе с URA.RU рассказал, как сложилась его жизнь. «Сейчас я живу в другом регионе, работаю инженером. О случившейся трагедии сейчас вспоминаю раз в год. Раньше общался с другими выжившими после пожара, но сейчас прошло уже много лет и наши пути разошлись. Конечно, все эти события не прошли бесследно и отразились на моей жизни, но говорить об этом не хочется. Это личные проблемы», — сообщил Кострулев. Во время трагедии, которая произошла 5 декабря 2009 года, Кострулев работал аниматором в «Хромой Лошади». Он встречал гостей и дарил им специальные диски. Когда загорелся потолок, Кострулев был в подсобке с другими артистами. Ему удалось собрать свои вещи и без света выбраться через запасной выход. В своих разговорах со СМИ он уточнял, что смог его найти только потому, что пару раз до этого пользовался запасным выходом. В беседе с URA.RU Кострулев рассказал, что после трагедии еще какое-то время работал и посещал ночные клубы. Он отметил, что не испытывал при этом страха или дискомфорта. Пожар в «Хромой Лошади» начался после того, как в помещении был запущен «холодный» фейерверк. Искра попала на потолок, и начался пожар. Из-за распространения огня стал плавиться пластиковый потолок, который при этом выделял высокотоксичные вещества. Большинство погибших задохнулись именно из-за этого. Всего трагедия в пермском клубе унесла жизни 156 человек. Виновными были признаны несколько человек, в том числе, Анатолий Зак, который владел клубом. Суд приговорил его к девяти годам и десяти месяцам тюрьмы. Экс-предприниматель вышел на свободу по УДО спустя 8 лет и девять месяцев заключения. После освобождения он начал развивать бизнес в сфере недвижимости. В 2011 году в сквере рядом с клубом был открыт мемориал в память о жертвах, погибших во время пожара. Ежегодно родственники и знакомые погибших и пострадавших приходят возложить к нему цветы и зажечь свечи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аниматор Андрей Кострулев, который находился в момент пожара в пермском клубе «Хромая Лошадь», после трагедии уехал жить в другой регион и теперь работает инженером. Пожар в пермском клубе, произошедший в 2009 году, унес жизни 156 человек. Кострулев в беседе с URA.RU рассказал, как сложилась его жизнь. «Сейчас я живу в другом регионе, работаю инженером. О случившейся трагедии сейчас вспоминаю раз в год. Раньше общался с другими выжившими после пожара, но сейчас прошло уже много лет и наши пути разошлись. Конечно, все эти события не прошли бесследно и отразились на моей жизни, но говорить об этом не хочется. Это личные проблемы», — сообщил Кострулев. Во время трагедии, которая произошла 5 декабря 2009 года, Кострулев работал аниматором в «Хромой Лошади». Он встречал гостей и дарил им специальные диски. Когда загорелся потолок, Кострулев был в подсобке с другими артистами. Ему удалось собрать свои вещи и без света выбраться через запасной выход. В своих разговорах со СМИ он уточнял, что смог его найти только потому, что пару раз до этого пользовался запасным выходом. В беседе с URA.RU Кострулев рассказал, что после трагедии еще какое-то время работал и посещал ночные клубы. Он отметил, что не испытывал при этом страха или дискомфорта. Пожар в «Хромой Лошади» начался после того, как в помещении был запущен «холодный» фейерверк. Искра попала на потолок, и начался пожар. Из-за распространения огня стал плавиться пластиковый потолок, который при этом выделял высокотоксичные вещества. Большинство погибших задохнулись именно из-за этого. Всего трагедия в пермском клубе унесла жизни 156 человек. Виновными были признаны несколько человек, в том числе, Анатолий Зак, который владел клубом. Суд приговорил его к девяти годам и десяти месяцам тюрьмы. Экс-предприниматель вышел на свободу по УДО спустя 8 лет и девять месяцев заключения. После освобождения он начал развивать бизнес в сфере недвижимости. В 2011 году в сквере рядом с клубом был открыт мемориал в память о жертвах, погибших во время пожара. Ежегодно родственники и знакомые погибших и пострадавших приходят возложить к нему цветы и зажечь свечи.