Бывший владелец недостроенного отеля в Челябинске купил его в четыре раза дороже

В ходе торгов начальная сумма выросла в четыре раза Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Мэрия Челябинска продала недостроенный отель на северо-западе его прежнему владельцу — компании «Технострой». В ходе торгов начальная сумма выросла в четыре раза, объект куплен за 22 млн 415 тысяч рублей, сообщается на сайте мэрии.

«Победителем аукциона по продаже недостроенного объекта стала компания „Технострой“. Объект был продан за 22 млн 415 тысяч рублей притом, что начальная цена предмета аукциона составляла 5 млн 188 тысяч рублей», — сообщается на сайте.

Недостроенный отель на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской был изъят по суду у компании «Росстрой». Согласно сервису «Сбис», на данный момент фирма переименована в «Технострой». Недостроенная гостиница выставлялась на торги уже в четвертый раз.

Ранее отель напротив ТРК «Фокус» в Калининском районе Челябинска на 275 мест планировали построить к саммитам ШОК и БРИКС. Застройщик собирался возвести два корпуса, один на 17, другой на 24 этажа. Позже стройка была заморожена. На тот момент компания «Росстроя» за аренду земли задолжала мэрии 1,3 млн рублей. Площадь объекта составляет 17 тысяч 513 квадратных метров. Степень его готовности на данный момент — 15%.

Согласно сервису «Сбис», компания ООО «Техстрой» была зарегистрирована в Челябинске в 2006 году. Фирма занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Члену Общественной палаты региона Марату Бикбулатову принадлежит часть компании. При этом 50% у фирмы ООО «Промышленная инвестиционная компания», дочерней компании «Титан». Последней в равных долях владеют Марат Бикбулатов и депутат Заксобрания Челябинской области Сергей Буяков, который в 2013 году был совладельцем «Росстроя».

Ранее отель напротив ТРК «Фокус» в Калининском районе Челябинска на 275 мест планировали построить к саммитам ШОК и БРИКС 2020 года Скрин: кадастровая карта г. Челябинска