Mash: Вера Брежнева поставила баснословный ценник на корпоративы для россиян

Mash: Брежнева подняла ценник за выступления перед россиянами до 50 тысяч евро
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VI Международная конференция по ВИЧ-СПИДу в восточной Европе и Центральной Азии, панель с Верой Брежневой, третий день. Москва, брежнева вера
Вера Брежнева готова выступить перед россиянами на 50 тысяч евро при райдере в 25 тысяч, сообщает Mash Фото:

Российско-украинская певица Вера Брежнева подняла цену на корпоративы для заказчиков из России. Об этом сообщает telegram-канал Mash. По его данным, артистка готова выступить перед русскоязычной публикой только за 50 тысяч евро.

«Пригласить Веру спеть хиты на русском за границей — можно <…> За несколько месяцев прайс для русских скаканул до 50к евро. Причины не объясняют», — пишут авторы. Помимо суммы за выступление, заказчику придется оплатить райдер за 2,5 миллиона рублей. Также в публикации сообщается, что Брежнева якобы часто бывает в России.

Брежнева выступила против проведения специальной военной операции в 2022 году. После этого певица покинула Россию и стала общаться в соцсетях только на украинском языке. Однако настоящее местоположение артистки на данный момент неизвестно.

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Российско-украинская певица Вера Брежнева подняла цену на корпоративы для заказчиков из России. Об этом сообщает telegram-канал Mash. По его данным, артистка готова выступить перед русскоязычной публикой только за 50 тысяч евро. «Пригласить Веру спеть хиты на русском за границей — можно <…> За несколько месяцев прайс для русских скаканул до 50к евро. Причины не объясняют», — пишут авторы. Помимо суммы за выступление, заказчику придется оплатить райдер за 2,5 миллиона рублей. Также в публикации сообщается, что Брежнева якобы часто бывает в России. Брежнева выступила против проведения специальной военной операции в 2022 году. После этого певица покинула Россию и стала общаться в соцсетях только на украинском языке. Однако настоящее местоположение артистки на данный момент неизвестно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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