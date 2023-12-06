Mash: Вера Брежнева поставила баснословный ценник на корпоративы для россиян

Российско-украинская певица Вера Брежнева подняла цену на корпоративы для заказчиков из России. Об этом сообщает telegram-канал Mash. По его данным, артистка готова выступить перед русскоязычной публикой только за 50 тысяч евро.
«Пригласить Веру спеть хиты на русском за границей — можно <…> За несколько месяцев прайс для русских скаканул до 50к евро. Причины не объясняют», — пишут авторы. Помимо суммы за выступление, заказчику придется оплатить райдер за 2,5 миллиона рублей. Также в публикации сообщается, что Брежнева якобы часто бывает в России.
Брежнева выступила против проведения специальной военной операции в 2022 году. После этого певица покинула Россию и стала общаться в соцсетях только на украинском языке. Однако настоящее местоположение артистки на данный момент неизвестно.
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