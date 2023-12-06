Mash: Вера Брежнева поставила баснословный ценник на корпоративы для россиян

Mash: Брежнева подняла ценник за выступления перед россиянами до 50 тысяч евро

06 декабря 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Вера Брежнева готова выступить перед россиянами на 50 тысяч евро при райдере в 25 тысяч, сообщает Mash Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российско-украинская певица Вера Брежнева подняла цену на корпоративы для заказчиков из России. Об этом сообщает telegram-канал Mash. По его данным, артистка готова выступить перед русскоязычной публикой только за 50 тысяч евро. «Пригласить Веру спеть хиты на русском за границей — можно <…> За несколько месяцев прайс для русских скаканул до 50к евро. Причины не объясняют», — пишут авторы. Помимо суммы за выступление, заказчику придется оплатить райдер за 2,5 миллиона рублей. Также в публикации сообщается, что Брежнева якобы часто бывает в России. Брежнева выступила против проведения специальной военной операции в 2022 году. После этого певица покинула Россию и стала общаться в соцсетях только на украинском языке. Однако настоящее местоположение артистки на данный момент неизвестно.

Российско-украинская певица Вера Брежнева подняла цену на корпоративы для заказчиков из России. Об этом сообщает telegram-канал Mash. По его данным, артистка готова выступить перед русскоязычной публикой только за 50 тысяч евро. «Пригласить Веру спеть хиты на русском за границей — можно <…> За несколько месяцев прайс для русских скаканул до 50к евро. Причины не объясняют», — пишут авторы. Помимо суммы за выступление, заказчику придется оплатить райдер за 2,5 миллиона рублей. Также в публикации сообщается, что Брежнева якобы часто бывает в России. Брежнева выступила против проведения специальной военной операции в 2022 году. После этого певица покинула Россию и стала общаться в соцсетях только на украинском языке. Однако настоящее местоположение артистки на данный момент неизвестно.