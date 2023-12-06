Захарова в шутку предложила продать имущество сына Байдена ради помощи Украине

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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария
Мария Захарова считает, что можно продать вещи сна Джо Байдена для оказания помощи Киеву Фото:

США могли бы продать имущество Хантера — сына нынешнего президента страны Джо Байдена, а полученные деньги потратить на поддержку Украины. С таким шуточным заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я ни в коем случае не претендую на то, чтобы помогать режиму Байдена в поиске средств на поддержку [Киева], но мне кажется, если они прям совсем зайдут в тупик и ничего у них с конгрессом не получится, они могли бы ну, например, продать компьютер или телефон Хантера Байдена», — уточнила Мария Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналиста Ruuters о том, где бы Вашингтон мог найти деньги для Украины. Трансляция проводилась на youtube-канале ведомства.

Захарова также говорила о том, что без согласования Запада Киев не может принять ни одного решения, передает MK.RU. После избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона 25 октября, Конгресс США не согласовал ни одного пакета помощи в адрес Киева. Предполагается, что если в ближайшее время не будет согласована помощь, в следующий раз Конгресс сможет обсудить соответствующий вопрос только в январе следующего года. Джо Байден считает сумасшедшим решение прекратить поддержку Украины, сообщает Life.

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США могли бы продать имущество Хантера — сына нынешнего президента страны Джо Байдена, а полученные деньги потратить на поддержку Украины. С таким шуточным заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Я ни в коем случае не претендую на то, чтобы помогать режиму Байдена в поиске средств на поддержку [Киева], но мне кажется, если они прям совсем зайдут в тупик и ничего у них с конгрессом не получится, они могли бы ну, например, продать компьютер или телефон Хантера Байдена», — уточнила Мария Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналиста Ruuters о том, где бы Вашингтон мог найти деньги для Украины. Трансляция проводилась на youtube-канале ведомства. Захарова также говорила о том, что без согласования Запада Киев не может принять ни одного решения, передает MK.RU. После избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона 25 октября, Конгресс США не согласовал ни одного пакета помощи в адрес Киева. Предполагается, что если в ближайшее время не будет согласована помощь, в следующий раз Конгресс сможет обсудить соответствующий вопрос только в январе следующего года. Джо Байден считает сумасшедшим решение прекратить поддержку Украины, сообщает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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