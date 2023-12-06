Семья пострадавшей от взрыва в многоэтажке Екатеринбурга заплатит соседям. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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У одной из соседок после ЧП перестала закрываться входная дверь (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге семья 24-летней преподавательницы Екатерины Машьяновой, из-за которой произошел хлопок в многоэтажке на Чемпионов, заплатит компенсацию пострадавшим соседям. Одна из них рассказала URA.RU, что ее дверь после ЧП больше не закрывается.

«Это случилось в шесть вечера. От удара дверь в квартиру девушки снесло с петель, на стенах остались дыры. Моя дверь теперь не закрывается, также оторвало ручку. [Екатерина] жила в съемной в квартире, с хозяйкой [жилья] договорились, что они (близкие пострадавшей — прим. ред.) покроют мне ущерб», — пояснила соседка Машьяновой.

Кроме того, по словам соседки, семье Машьяновой придется рассчитаться и с управляющей компанией «Солнечный». Корреспондент агентства попытался связаться с УК, но на звонок никто не ответил. В офисе на Чемпионов, 1 представитель компании заявила, что они не дают никаких комментариев по теме. Контактов семьи Машьяновой в распоряжении агентства не оказалось, URA.RU готово предоставить им возможность высказаться.

Другие жильцы дома в день ЧП говорили URA.RU, что на 12-м этаже (тут произошло ЧП) сломалась дверь общего балкона. 6 декабря на ней появилось объявление от УК. «Просим аккуратно открывать и закрывать двери. Она неисправна после аварии», — сказано в тексте.

О том, что в одной из квартир в районе Солнечный произошел взрыв, агентство писало 5 декабря. В тот вечер спасатели эвакуировали из дома около 20 жильцов. Пострадавшей оказалась преподавательница английского языка школы №215 Екатерина Машьянова. Девушка хотела потушить загоревшееся масло водой. Ее госпитализировали в шоковом состоянии и с ожогами 15% тела 1-2 степени тяжести.

Дом, в котором произошло ЧП
Дом, в котором произошло ЧП
Фото:
Взрыв был на 12 этаже в квартире №427
Взрыв был на 12 этаже в квартире №427
Фото:
От удара дверь слетела с петель
От удара дверь слетела с петель
Фото:
Дыры в стене
Дыры в стене
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Очень сильно повредилась дверь соседей из квартиры №428
Очень сильно повредилась дверь соседей из квартиры №428
Фото:
Она больше не закрывается
Она больше не закрывается
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Также сломалась дверь на общем балконе
Также сломалась дверь на общем балконе
Фото:
Фото:
На двери появилось объявление
На двери появилось объявление
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Фото:
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В Екатеринбурге семья 24-летней преподавательницы Екатерины Машьяновой, из-за которой произошел хлопок в многоэтажке на Чемпионов, заплатит компенсацию пострадавшим соседям. Одна из них рассказала URA.RU, что ее дверь после ЧП больше не закрывается. «Это случилось в шесть вечера. От удара дверь в квартиру девушки снесло с петель, на стенах остались дыры. Моя дверь теперь не закрывается, также оторвало ручку. [Екатерина] жила в съемной в квартире, с хозяйкой [жилья] договорились, что они (близкие пострадавшей — прим. ред.) покроют мне ущерб», — пояснила соседка Машьяновой. Кроме того, по словам соседки, семье Машьяновой придется рассчитаться и с управляющей компанией «Солнечный». Корреспондент агентства попытался связаться с УК, но на звонок никто не ответил. В офисе на Чемпионов, 1 представитель компании заявила, что они не дают никаких комментариев по теме. Контактов семьи Машьяновой в распоряжении агентства не оказалось, URA.RU готово предоставить им возможность высказаться. Другие жильцы дома в день ЧП говорили URA.RU, что на 12-м этаже (тут произошло ЧП) сломалась дверь общего балкона. 6 декабря на ней появилось объявление от УК. «Просим аккуратно открывать и закрывать двери. Она неисправна после аварии», — сказано в тексте. О том, что в одной из квартир в районе Солнечный произошел взрыв, агентство писало 5 декабря. В тот вечер спасатели эвакуировали из дома около 20 жильцов. Пострадавшей оказалась преподавательница английского языка школы №215 Екатерина Машьянова. Девушка хотела потушить загоревшееся масло водой. Ее госпитализировали в шоковом состоянии и с ожогами 15% тела 1-2 степени тяжести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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