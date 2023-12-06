У одной из соседок после ЧП перестала закрываться входная дверь (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Екатеринбурге семья 24-летней преподавательницы Екатерины Машьяновой, из-за которой произошел хлопок в многоэтажке на Чемпионов, заплатит компенсацию пострадавшим соседям. Одна из них рассказала URA.RU, что ее дверь после ЧП больше не закрывается.

«Это случилось в шесть вечера. От удара дверь в квартиру девушки снесло с петель, на стенах остались дыры. Моя дверь теперь не закрывается, также оторвало ручку. [Екатерина] жила в съемной в квартире, с хозяйкой [жилья] договорились, что они (близкие пострадавшей — прим. ред.) покроют мне ущерб», — пояснила соседка Машьяновой.

Кроме того, по словам соседки, семье Машьяновой придется рассчитаться и с управляющей компанией «Солнечный». Корреспондент агентства попытался связаться с УК, но на звонок никто не ответил. В офисе на Чемпионов, 1 представитель компании заявила, что они не дают никаких комментариев по теме. Контактов семьи Машьяновой в распоряжении агентства не оказалось, URA.RU готово предоставить им возможность высказаться.

Другие жильцы дома в день ЧП говорили URA.RU, что на 12-м этаже (тут произошло ЧП) сломалась дверь общего балкона. 6 декабря на ней появилось объявление от УК. «Просим аккуратно открывать и закрывать двери. Она неисправна после аварии», — сказано в тексте.

О том, что в одной из квартир в районе Солнечный произошел взрыв, агентство писало 5 декабря. В тот вечер спасатели эвакуировали из дома около 20 жильцов. Пострадавшей оказалась преподавательница английского языка школы №215 Екатерина Машьянова. Девушка хотела потушить загоревшееся масло водой. Ее госпитализировали в шоковом состоянии и с ожогами 15% тела 1-2 степени тяжести.

Дом, в котором произошло ЧП Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Взрыв был на 12 этаже в квартире №427 Фото: Сергей Бодров © URA.RU

От удара дверь слетела с петель Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Дыры в стене Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Очень сильно повредилась дверь соседей из квартиры №428 Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Она больше не закрывается Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Также сломалась дверь на общем балконе Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Фото: Сергей Бодров © URA.RU

На двери появилось объявление Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Фото: Сергей Бодров © URA.RU