Суд продлил конкурсное управление в фирме челябинского экс-губернатора

Конкурсное производство в обанкротившейся компании экс-губернатора Бориса Дубровского продлено до середины лета 2024 года. Такое решение принял Арбитражный суд Челябинской области.
«Конкурсным управляющим не завершены все мероприятия конкурсного производства в отношении должника. Определением суда от 6 декабря 2023 года срок конкурсного производства, открытого в отношении АО „ПО Монтажник“, продлен до 10 июля 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Компанией семья Дубровских владеет с 2017 года — с того времени, когда Борис Дубровский был губернатором. Предполагалось, что предприятие обустроит искусственный остров на реке в Челябинске и построит конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС. В стройку были вложены миллиарды рублей областного бюджета. Сейчас строительство заморожено. Расследуется серия уголовных дел. Бывший директор компании Алексей Павлюк отбывает срок за мошенничество. Экс-губернатор уехал из России.
Компанию признали банкротом в 2020 году. Общая сумма долгов перед кредиторами приблизилась к двум миллиардам рублей. Конкурсное производство в «Монтажнике» введено в июне 2021 года, в прошлый раз его продлевали в июле 2023 года. Обстоятельства банкротства Дубровские никак не комментируют.
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