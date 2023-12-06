06 декабря 2023

Суд продлил конкурсное управление в фирме челябинского экс-губернатора

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Рабочий визит Виталия Мутко на строительство объектов саммитов ШОС и БРИКС. Челябинск, портрет, указательный палец, шаль сергей, дубровский борис
Эпопея с банкротством семейного актива Бориса Дубровского затягивается Фото:
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Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Конкурсное производство в обанкротившейся компании экс-губернатора Бориса Дубровского продлено до середины лета 2024 года. Такое решение принял Арбитражный суд Челябинской области.

«Конкурсным управляющим не завершены все мероприятия конкурсного производства в отношении должника. Определением суда от 6 декабря 2023 года срок конкурсного производства, открытого в отношении АО „ПО Монтажник“, продлен до 10 июля 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Компанией семья Дубровских владеет с 2017 года — с того времени, когда Борис Дубровский был губернатором. Предполагалось, что предприятие обустроит искусственный остров на реке в Челябинске и построит конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС. В стройку были вложены миллиарды рублей областного бюджета. Сейчас строительство заморожено. Расследуется серия уголовных дел. Бывший директор компании Алексей Павлюк отбывает срок за мошенничество. Экс-губернатор уехал из России.

Компанию признали банкротом в 2020 году. Общая сумма долгов перед кредиторами приблизилась к двум миллиардам рублей. Конкурсное производство в «Монтажнике» введено в июне 2021 года, в прошлый раз его продлевали в июле 2023 года. Обстоятельства банкротства Дубровские никак не комментируют.

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Конкурсное производство в обанкротившейся компании экс-губернатора Бориса Дубровского продлено до середины лета 2024 года. Такое решение принял Арбитражный суд Челябинской области. «Конкурсным управляющим не завершены все мероприятия конкурсного производства в отношении должника. Определением суда от 6 декабря 2023 года срок конкурсного производства, открытого в отношении АО „ПО Монтажник“, продлен до 10 июля 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Компанией семья Дубровских владеет с 2017 года — с того времени, когда Борис Дубровский был губернатором. Предполагалось, что предприятие обустроит искусственный остров на реке в Челябинске и построит конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС. В стройку были вложены миллиарды рублей областного бюджета. Сейчас строительство заморожено. Расследуется серия уголовных дел. Бывший директор компании Алексей Павлюк отбывает срок за мошенничество. Экс-губернатор уехал из России. Компанию признали банкротом в 2020 году. Общая сумма долгов перед кредиторами приблизилась к двум миллиардам рублей. Конкурсное производство в «Монтажнике» введено в июне 2021 года, в прошлый раз его продлевали в июле 2023 года. Обстоятельства банкротства Дубровские никак не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
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