В Пермском крае десятки домов в морозы остались без отопления

07 декабря 2023 в 23:06 Размер текста - 17 +

Отопление постепенно возвращается в многоквартирные дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кунгуре Пермского края в морозы без отопления остаются 16 жилых домов и семь объектов социальной сферы. Причиной прекращения подачи тепла послужила коммунальная авария. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Тепло вернулось в почти половину домов, оставшихся без отопления после аварии. Из-за порыва подача тепла прекращалась в девять объектов социальной сферы, 28 многоквартирных и три частных дома», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». На данный момент без отопления остаются МБУЗ «Кунгурская ЦГП» по ул. Просвещения, 4а, гостиница на Просвещения, 4, УРАЛ-ОПТ, детский сад №6 по ул. Детская, 7а и 5, Гимназия №16 по ул. Ленина, 75 и детсад на ул. Свердлова, 41. Подача тепла прекращена в домах по ул. Детская, 23, 26, 31, 20, 27/б, 29/а, 29, 6, 7, ул. Мамонтова, 14, 19, 26, ул. Свердлова, 43, 96, 98 и ул. Иренская 6а. Отопление пропало из-за аварии на коммунальных сетях. Из-за кратковременного отключения электричества свою работу остановили насосы на двух городских котельных. На место выезжала аварийная бригада, оперативно запустившая насосы, но их включения не выдержали старые трубы, из-за чего появилась утечка.

В Кунгуре Пермского края в морозы без отопления остаются 16 жилых домов и семь объектов социальной сферы. Причиной прекращения подачи тепла послужила коммунальная авария. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Тепло вернулось в почти половину домов, оставшихся без отопления после аварии. Из-за порыва подача тепла прекращалась в девять объектов социальной сферы, 28 многоквартирных и три частных дома», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». На данный момент без отопления остаются МБУЗ «Кунгурская ЦГП» по ул. Просвещения, 4а, гостиница на Просвещения, 4, УРАЛ-ОПТ, детский сад №6 по ул. Детская, 7а и 5, Гимназия №16 по ул. Ленина, 75 и детсад на ул. Свердлова, 41. Подача тепла прекращена в домах по ул. Детская, 23, 26, 31, 20, 27/б, 29/а, 29, 6, 7, ул. Мамонтова, 14, 19, 26, ул. Свердлова, 43, 96, 98 и ул. Иренская 6а. Отопление пропало из-за аварии на коммунальных сетях. Из-за кратковременного отключения электричества свою работу остановили насосы на двух городских котельных. На место выезжала аварийная бригада, оперативно запустившая насосы, но их включения не выдержали старые трубы, из-за чего появилась утечка.