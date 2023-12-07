Бастрыкин подключился к делу об убийстве двухлетней девочки в Первоуральске

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства двухлетней девочки из Первоуральска (Свердловская область). Информация об этом появилась в telegram-канале ведомства «Следком».
«Председатель СК России поручил исполняющему руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сказано в сообщение. Ход расследования поставлен на контроль Бастрыкиным.
Житель Первоуральска убил двухлетнюю падчерицу из-за личной неприязни. 7 декабря мужчину отправили в СИЗО. Одна из родственниц погибшей считает, что ребенка забили до смерти из-за того, что он описался. Незадолго до гибели девочка сломала нос.
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