07 декабря 2023

Бастрыкин подключился к делу об убийстве двухлетней девочки в Первоуральске

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства двухлетней девочки из Первоуральска (Свердловская область). Информация об этом появилась в telegram-канале ведомства «Следком».

«Председатель СК России поручил исполняющему руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сказано в сообщение. Ход расследования поставлен на контроль Бастрыкиным.

Житель Первоуральска убил двухлетнюю падчерицу из-за личной неприязни. 7 декабря мужчину отправили в СИЗО. Одна из родственниц погибшей считает, что ребенка забили до смерти из-за того, что он описался. Незадолго до гибели девочка сломала нос.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства двухлетней девочки из Первоуральска (Свердловская область). Информация об этом появилась в telegram-канале ведомства «Следком». «Председатель СК России поручил исполняющему руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сказано в сообщение. Ход расследования поставлен на контроль Бастрыкиным. Житель Первоуральска убил двухлетнюю падчерицу из-за личной неприязни. 7 декабря мужчину отправили в СИЗО. Одна из родственниц погибшей считает, что ребенка забили до смерти из-за того, что он описался. Незадолго до гибели девочка сломала нос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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