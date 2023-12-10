10 декабря 2023
09 декабря 2023

РИАН: 25% свердловских семей не накопят на первый ипотечный взнос за десять лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, подъемный кран, недвижимость, ипотека, город, вторичное жилье, октябрьский район, строительная площадка, многоквартирные дома, аренда жилья
Срок накопления на первоначальный ипотечный взнос в регионе достиг 4,9 лет Фото:

Порядка 25,3% семей с одним ребенком в Свердловской области не смогут совершить первоначальный ипотечный взнос за десять лет. Это следует из рейтинга российских регионов от РИА Новости.

«Срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке в Свердловской области составляет 4,9 лет. Доля семей, которые не смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за десять лет составляет 25,3%», — сказано в материале. По сроку накопления Свердловская область заняла 31 место во всероссийском рейтинге.

На первом месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ — его жителям потребуется 2,3 года для накопления. Последнее место заняла Кабардино-Балкарская Республика со средним сроком в 14,7 лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 47% ипотечных кредитов выданных под залог договора долевого участия в 2023 году предоставлены на максимальный срок — 30 лет. Средний срок в уральской столице составляет 24,3 года.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Порядка 25,3% семей с одним ребенком в Свердловской области не смогут совершить первоначальный ипотечный взнос за десять лет. Это следует из рейтинга российских регионов от РИА Новости. «Срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке в Свердловской области составляет 4,9 лет. Доля семей, которые не смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за десять лет составляет 25,3%», — сказано в материале. По сроку накопления Свердловская область заняла 31 место во всероссийском рейтинге. На первом месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ — его жителям потребуется 2,3 года для накопления. Последнее место заняла Кабардино-Балкарская Республика со средним сроком в 14,7 лет. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 47% ипотечных кредитов выданных под залог договора долевого участия в 2023 году предоставлены на максимальный срок — 30 лет. Средний срок в уральской столице составляет 24,3 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...