РИАН: 25% свердловских семей не накопят на первый ипотечный взнос за десять лет

Порядка 25,3% семей с одним ребенком в Свердловской области не смогут совершить первоначальный ипотечный взнос за десять лет. Это следует из рейтинга российских регионов от РИА Новости.
«Срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке в Свердловской области составляет 4,9 лет. Доля семей, которые не смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за десять лет составляет 25,3%», — сказано в материале. По сроку накопления Свердловская область заняла 31 место во всероссийском рейтинге.
На первом месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ — его жителям потребуется 2,3 года для накопления. Последнее место заняла Кабардино-Балкарская Республика со средним сроком в 14,7 лет.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 47% ипотечных кредитов выданных под залог договора долевого участия в 2023 году предоставлены на максимальный срок — 30 лет. Средний срок в уральской столице составляет 24,3 года.
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