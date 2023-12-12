В Пермском крае РЖД продает поликлинику по цене квартиры

В Пермском крае ОАО «РЖД» за 3,4 млн рублей продает здание бывшей поликлиники
© Служба новостей «URA.RU»
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За 3,5 млн рублей в Перми можно приобрести однокомнатную квартиру в новостройке Фото:

В городе Верещагино Пермского края ОАО «РЖД» выставило на продажу имущественный комплекс, состоящий из водопровода, котельной и двухэтажного здания бывшей поликлиники. Также продается земельный участок. Общая стоимость активов составляет 3,4 млн рублей. Для сравнения — столько же в Перми стоит однокомнатная квартира в новостройке.

«ОАО „РЖД“ продает двухэтажное здание поликлиники площадью 715 квадратных метров с земельным участком в 5,5 тысяч квадратных метров в Верещагино Пермского края. Также для приобретения предлагается водопровод и одноэтажный кирпичный пристрой котельной. Фасаду здания поликлиники требуется ремонт. Кабинетная планировка, состояние удовлетворительное. Цена — 3,4 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Уточняется, что объекты расположены в центре Верещагино. В шаговой доступности находятся железнодорожный вокзал и автобусная автостанция. Поблизости также есть детский сад, школа и сетевые магазины.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми по цене квартиры в новостройке продают действующий клуб для геймеров. Его стоимость составляет 3,5 млн рублей.

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В городе Верещагино Пермского края ОАО «РЖД» выставило на продажу имущественный комплекс, состоящий из водопровода, котельной и двухэтажного здания бывшей поликлиники. Также продается земельный участок. Общая стоимость активов составляет 3,4 млн рублей. Для сравнения — столько же в Перми стоит однокомнатная квартира в новостройке. «ОАО „РЖД“ продает двухэтажное здание поликлиники площадью 715 квадратных метров с земельным участком в 5,5 тысяч квадратных метров в Верещагино Пермского края. Также для приобретения предлагается водопровод и одноэтажный кирпичный пристрой котельной. Фасаду здания поликлиники требуется ремонт. Кабинетная планировка, состояние удовлетворительное. Цена — 3,4 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что объекты расположены в центре Верещагино. В шаговой доступности находятся железнодорожный вокзал и автобусная автостанция. Поблизости также есть детский сад, школа и сетевые магазины. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми по цене квартиры в новостройке продают действующий клуб для геймеров. Его стоимость составляет 3,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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