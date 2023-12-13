Происшествия ДТП В Челябинске водитель Skoda на «зебре» насмерть сбил пешехода. Фото 14 декабря 2023 в 12:09 Размер текста - 17 + От полученных травм мужчина скончался в медучреждении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске водитель автомобиля Skoda Octavia 14 декабря насмерть сбил пешехода на регулируемом пешеходном переходе. Как сообщили в пресс-службе городской ГИБДД, пешеход пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. «По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на пешехода. Мужчина переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — уточнили в ГИБДД. Трагедия произошла в 7 часов 26 минут на улице Черкасской. В результате ДТП 74-летний пешеход от полученных травм скончался в медучреждении. В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства. ДТП произошло на улице Черкасской Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска Водитель сидел за рулем Skoda Octavia Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска Пешеход переходил улицу по «зебре» на запрещающий сигнал светофора Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска В Челябинске водитель автомобиля Skoda Octavia 14 декабря насмерть сбил пешехода на регулируемом пешеходном переходе. Как сообщили в пресс-службе городской ГИБДД, пешеход пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. «По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на пешехода. Мужчина переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — уточнили в ГИБДД. Трагедия произошла в 7 часов 26 минут на улице Черкасской. В результате ДТП 74-летний пешеход от полученных травм скончался в медучреждении. В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям