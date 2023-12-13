В Челябинске водитель автомобиля Skoda Octavia 14 декабря насмерть сбил пешехода на регулируемом пешеходном переходе. Как сообщили в пресс-службе городской ГИБДД, пешеход пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
«По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на пешехода. Мужчина переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — уточнили в ГИБДД.
Трагедия произошла в 7 часов 26 минут на улице Черкасской. В результате ДТП 74-летний пешеход от полученных травм скончался в медучреждении. В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства.
ДТП произошло на улице Черкасской
Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска
Водитель сидел за рулем Skoda Octavia
Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска
Пешеход переходил улицу по «зебре» на запрещающий сигнал светофора
В Челябинске водитель автомобиля Skoda Octavia 14 декабря насмерть сбил пешехода на регулируемом пешеходном переходе. Как сообщили в пресс-службе городской ГИБДД, пешеход пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. «По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на пешехода. Мужчина переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — уточнили в ГИБДД. Трагедия произошла в 7 часов 26 минут на улице Черкасской. В результате ДТП 74-летний пешеход от полученных травм скончался в медучреждении. В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства.