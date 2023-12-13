13 декабря 2023

В Челябинске водитель Skoda на «зебре» насмерть сбил пешехода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
От полученных травм мужчина скончался в медучреждении Фото:

В Челябинске водитель автомобиля Skoda Octavia 14 декабря насмерть сбил пешехода на регулируемом пешеходном переходе. Как сообщили в пресс-службе городской ГИБДД, пешеход пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

«По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на пешехода. Мужчина переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — уточнили в ГИБДД.

Трагедия произошла в 7 часов 26 минут на улице Черкасской. В результате ДТП 74-летний пешеход от полученных травм скончался в медучреждении. В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства.

ДТП произошло на улице Черкасской
ДТП произошло на улице Черкасской
Фото:
Водитель сидел за рулем Skoda Octavia
Водитель сидел за рулем Skoda Octavia
Фото:
Пешеход переходил улицу по «зебре» на запрещающий сигнал светофора
Пешеход переходил улицу по «зебре» на запрещающий сигнал светофора
Фото:

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В Челябинске водитель автомобиля Skoda Octavia 14 декабря насмерть сбил пешехода на регулируемом пешеходном переходе. Как сообщили в пресс-службе городской ГИБДД, пешеход пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. «По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на пешехода. Мужчина переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — уточнили в ГИБДД. Трагедия произошла в 7 часов 26 минут на улице Черкасской. В результате ДТП 74-летний пешеход от полученных травм скончался в медучреждении. В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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