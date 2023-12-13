Кондитер из Екатеринбурга пришла на шоу к Клаве Коке. Фото

Кондитер из Екатеринбурга стала участницей «Здравствуй, сладкий» с Клавой Кокой

14 декабря 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Клава Кока считает, что во втором сезоне участникам будет сложнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кондитер из Екатеринбурга Юлия Калимулина решила показать свои кулинарные таланты во втором сезоне на шоу «Здравствуй, сладкий». В реалити оценивают сладости участников певица Клава Кока и кондитер Нина Тарасова. Об этом URA.RU рассказали на телеканале «Суббота». «Участницей нового выпуска стала Юлия Калимулина из Екатеринбурга. Девушка инженер-технолог общественного питания, но работает как кондитер. На дегустацию Юлия принесла апельсиновую композицию с разными вкусами», — поделились в пресс-службе. Чтобы победить в проекте, девушке придется пройти три этапа и удивить звездного заказчика своим десертом. Узнать, удалось ли это сделать Юлии, можно 14 декабря на телеканале «Суббота». Клава Кока считает, что ребятам из второго сезона будет чуть сложнее выходить в финал. «Раньше я не понимала технологии приготовления десертов, а сейчас могу определить, где тарталетка толстая, где много желатина, где стенки шоколада неправильно сделаны, где слои „не поженились“ и так далее», — рассказала певица.

Кондитер из Екатеринбурга Юлия Калимулина решила показать свои кулинарные таланты во втором сезоне на шоу «Здравствуй, сладкий». В реалити оценивают сладости участников певица Клава Кока и кондитер Нина Тарасова. Об этом URA.RU рассказали на телеканале «Суббота». «Участницей нового выпуска стала Юлия Калимулина из Екатеринбурга. Девушка инженер-технолог общественного питания, но работает как кондитер. На дегустацию Юлия принесла апельсиновую композицию с разными вкусами», — поделились в пресс-службе. Чтобы победить в проекте, девушке придется пройти три этапа и удивить звездного заказчика своим десертом. Узнать, удалось ли это сделать Юлии, можно 14 декабря на телеканале «Суббота». Клава Кока считает, что ребятам из второго сезона будет чуть сложнее выходить в финал. «Раньше я не понимала технологии приготовления десертов, а сейчас могу определить, где тарталетка толстая, где много желатина, где стенки шоколада неправильно сделаны, где слои „не поженились“ и так далее», — рассказала певица.