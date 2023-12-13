13 декабря 2023

Кондитер из Екатеринбурга пришла на шоу к Клаве Коке. Фото

Кондитер из Екатеринбурга стала участницей «Здравствуй, сладкий» с Клавой Кокой
© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня города. Челябинск , шоу, праздник, клава кока
Клава Кока считает, что во втором сезоне участникам будет сложнее Фото:

Кондитер из Екатеринбурга Юлия Калимулина решила показать свои кулинарные таланты во втором сезоне на шоу «Здравствуй, сладкий». В реалити оценивают сладости участников певица Клава Кока и кондитер Нина Тарасова. Об этом URA.RU рассказали на телеканале «Суббота».

«Участницей нового выпуска стала Юлия Калимулина из Екатеринбурга. Девушка инженер-технолог общественного питания, но работает как кондитер. На дегустацию Юлия принесла апельсиновую композицию с разными вкусами», — поделились в пресс-службе. Чтобы победить в проекте, девушке придется пройти три этапа и удивить звездного заказчика своим десертом. Узнать, удалось ли это сделать Юлии, можно 14 декабря на телеканале «Суббота».

Клава Кока считает, что ребятам из второго сезона будет чуть сложнее выходить в финал. «Раньше я не понимала технологии приготовления десертов, а сейчас могу определить, где тарталетка толстая, где много желатина, где стенки шоколада неправильно сделаны, где слои „не поженились“ и так далее», — рассказала певица.

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Кондитер из Екатеринбурга Юлия Калимулина решила показать свои кулинарные таланты во втором сезоне на шоу «Здравствуй, сладкий». В реалити оценивают сладости участников певица Клава Кока и кондитер Нина Тарасова. Об этом URA.RU рассказали на телеканале «Суббота». «Участницей нового выпуска стала Юлия Калимулина из Екатеринбурга. Девушка инженер-технолог общественного питания, но работает как кондитер. На дегустацию Юлия принесла апельсиновую композицию с разными вкусами», — поделились в пресс-службе. Чтобы победить в проекте, девушке придется пройти три этапа и удивить звездного заказчика своим десертом. Узнать, удалось ли это сделать Юлии, можно 14 декабря на телеканале «Суббота». Клава Кока считает, что ребятам из второго сезона будет чуть сложнее выходить в финал. «Раньше я не понимала технологии приготовления десертов, а сейчас могу определить, где тарталетка толстая, где много желатина, где стенки шоколада неправильно сделаны, где слои „не поженились“ и так далее», — рассказала певица.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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