Екатеринбургская пенсионерка Вера Водовозова обратилась к президенту России Владимиру Путину с видеообращением. Она просит помочь вернуть ей сына-инвалида из психоневрологического интерната в Санкт-Петербурге, который общественники ранее обвинили в зверствах. Женщина рассказала URA.RU свою историю.
«Моему сыну Артему Сидорову 46 лет, он признан недееспособным. После смерти бабушки он стал богатым наследником, обладателем двух квартир. И моя старшая сводная сестра оформила над ним опекунство», — рассказала Водовозова.
По ее словам, родственница увезла сына сначала в Псков, потом в Санкт-Петербург. Это произошло еще в 2011 году. За это время недвижимость мужчины подверглась обменам и продажам. Две квартиры в Екатеринбурге уменьшились до однушки в Питере.
«Когда уже нечего с сына было взять, его отправили в интернат № 10. Это случилось летом этого года. Я его там навещала, здоровье у него сильно ухудшилось. Он стал заикаться и слепнуть», — продолжает пенсионерка.
ПНИ №10 попадал в поле зрения общественников весной. Известная российская общественница Анна (Нюта) Федермессер выступила с заявлением, что в интернате умерло от крайнего истощения и отсутствия должного ухода семь воспитанников. Было возбуждено уголовное дело.
«Мне не надо ни денег, ни квартир. Мне надо вызволить оттуда сына. У него есть я, есть брат, мы сможем за ним ухаживать. Органы опеки разводят волокиту и бюрократию, вот я и обратилась к Путину, чтобы остановить беспредел», — объяснила Водовозова.
Женщина подала иск в суд с просьбой признать ее опекуном сына. В Кировском суде подтвердили, что дело находится в производстве и будет рассмотрено на следующей неделе.
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