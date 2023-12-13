13 декабря 2023

Екатеринбурженка просит Путина вернуть сына из скандального интерната в Питере. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Лето. Курган, пенсионерка, скамейка, парк, бабушка, пенсия
68-летняя женщина борется за право вернуть сына домой (архивное фото) Фото:

Екатеринбургская пенсионерка Вера Водовозова обратилась к президенту России Владимиру Путину с видеообращением. Она просит помочь вернуть ей сына-инвалида из психоневрологического интерната в Санкт-Петербурге, который общественники ранее обвинили в зверствах. Женщина рассказала URA.RU свою историю.

«Моему сыну Артему Сидорову 46 лет, он признан недееспособным. После смерти бабушки он стал богатым наследником, обладателем двух квартир. И моя старшая сводная сестра оформила над ним опекунство», — рассказала Водовозова.

По ее словам, родственница увезла сына сначала в Псков, потом в Санкт-Петербург. Это произошло еще в 2011 году. За это время недвижимость мужчины подверглась обменам и продажам. Две квартиры в Екатеринбурге уменьшились до однушки в Питере.

«Когда уже нечего с сына было взять, его отправили в интернат № 10. Это случилось летом этого года. Я его там навещала, здоровье у него сильно ухудшилось. Он стал заикаться и слепнуть», — продолжает пенсионерка.

ПНИ №10 попадал в поле зрения общественников весной. Известная российская общественница Анна (Нюта) Федермессер выступила с заявлением, что в интернате умерло от крайнего истощения и отсутствия должного ухода семь воспитанников. Было возбуждено уголовное дело.

«Мне не надо ни денег, ни квартир. Мне надо вызволить оттуда сына. У него есть я, есть брат, мы сможем за ним ухаживать. Органы опеки разводят волокиту и бюрократию, вот я и обратилась к Путину, чтобы остановить беспредел», — объяснила Водовозова.

Женщина подала иск в суд с просьбой признать ее опекуном сына. В Кировском суде подтвердили, что дело находится в производстве и будет рассмотрено на следующей неделе.

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Екатеринбургская пенсионерка Вера Водовозова обратилась к президенту России Владимиру Путину с видеообращением. Она просит помочь вернуть ей сына-инвалида из психоневрологического интерната в Санкт-Петербурге, который общественники ранее обвинили в зверствах. Женщина рассказала URA.RU свою историю. «Моему сыну Артему Сидорову 46 лет, он признан недееспособным. После смерти бабушки он стал богатым наследником, обладателем двух квартир. И моя старшая сводная сестра оформила над ним опекунство», — рассказала Водовозова. По ее словам, родственница увезла сына сначала в Псков, потом в Санкт-Петербург. Это произошло еще в 2011 году. За это время недвижимость мужчины подверглась обменам и продажам. Две квартиры в Екатеринбурге уменьшились до однушки в Питере. «Когда уже нечего с сына было взять, его отправили в интернат № 10. Это случилось летом этого года. Я его там навещала, здоровье у него сильно ухудшилось. Он стал заикаться и слепнуть», — продолжает пенсионерка. ПНИ №10 попадал в поле зрения общественников весной. Известная российская общественница Анна (Нюта) Федермессер выступила с заявлением, что в интернате умерло от крайнего истощения и отсутствия должного ухода семь воспитанников. Было возбуждено уголовное дело. «Мне не надо ни денег, ни квартир. Мне надо вызволить оттуда сына. У него есть я, есть брат, мы сможем за ним ухаживать. Органы опеки разводят волокиту и бюрократию, вот я и обратилась к Путину, чтобы остановить беспредел», — объяснила Водовозова. Женщина подала иск в суд с просьбой признать ее опекуном сына. В Кировском суде подтвердили, что дело находится в производстве и будет рассмотрено на следующей неделе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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