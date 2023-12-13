Жена губернатора Текслера поздравила с 92-летием челябинского художника Авакяна. Фото

14 декабря 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Известному скульптору Вардесу Авакяну исполнилось 92 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина поздравила с днем рождения народного художника России и известного скульптора Вардкеса Авакяна, создавшего памятник имени Курчатова в 1986 году. Почетному гражданину Челябинска исполнилось 92 года. Первая леди региона на своей странице в соцсетях рассказала о том, что не устает восхищаться им как художником и как человеком. «Поздравила народного художника Российской Федерации, почетного гражданина Челябинска Вардкеса Авакяна с Днем Рожления! Вардкесу Айковичу — 92 года. С момента нашего знакомства прошло пять лет, и я не перестаю восхищаться им как художником, как человеком», — написала Текслер в своем телеграм-канале. Ирина Текслер отметила, настоящим символом города и точкой притяжения людей стал уникальный монумент художника, посвященный великому ученому Игорю Васильевичу Курчатову, установленный в Челябинске в 1986 году. Также в число работ художника вошли такие скульптуры, как монумент победы, созданный из чугуна и мрамора. Его установили в Копейске в 1965 году, памятник В. И. Ленину из гранита, появившийся в Копейске в 1970 году, а также памятник врачу из гранита, созданный в 1980 году, но установленный в Челябинске в 2005 году, а также известный памятник студент их бронзы, установленный у ЮУрГУ в 1994 году. Известный скульптор Вардкес Авакян создал еще множество известных скульптур, также его работы можно увидеть в музеях, театрах и университетах. Вардкес Авакян является автором знаменитого памятника И.В. Курчатову, установленного в Челябинске рядом с городским бором в 1986 году Фото: телеграм-канал Ирины Текслер Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина поздравила с днем рождения народного художника России и известного скульптора Вардкеса Авакяна, создавшего памятник имени Курчатова в 1986 году. Почетному гражданину Челябинска исполнилось 92 года. Первая леди региона на своей странице в соцсетях рассказала о том, что не устает восхищаться им как художником и как человеком. «Поздравила народного художника Российской Федерации, почетного гражданина Челябинска Вардкеса Авакяна с Днем Рожления! Вардкесу Айковичу — 92 года. С момента нашего знакомства прошло пять лет, и я не перестаю восхищаться им как художником, как человеком», — написала Текслер в своем телеграм-канале. Ирина Текслер отметила, настоящим символом города и точкой притяжения людей стал уникальный монумент художника, посвященный великому ученому Игорю Васильевичу Курчатову, установленный в Челябинске в 1986 году. Также в число работ художника вошли такие скульптуры, как монумент победы, созданный из чугуна и мрамора. Его установили в Копейске в 1965 году, памятник В. И. Ленину из гранита, появившийся в Копейске в 1970 году, а также памятник врачу из гранита, созданный в 1980 году, но установленный в Челябинске в 2005 году, а также известный памятник студент их бронзы, установленный у ЮУрГУ в 1994 году. Известный скульптор Вардкес Авакян создал еще множество известных скульптур, также его работы можно увидеть в музеях, театрах и университетах.