В Перми пройдет традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек

В Перми 17 декабря состоится VII забег Дедов Морозов и Снегурочек. Об этом сообщили организаторы.
«В пермском парке имени М. Горького пройдет традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек. Он стартует в 12:00 у ротонды. Главное условие участия в забеге — наличие костюма или шапочки Деда Мороза и Снегурочки (колпак, парик, кокошник, диадема). В мероприятии могут принять участие самые маленькие, которые продемонстрируют свои украшенные коляски и санки», — указано на сайте «Пермский-Дед-Мороз.рф».
Участие в забеге является бесплатным, пермякам необходимо лишь заполнить соответствующую заявку. Бежать могут даже малыши, подчеркивают организаторы.
В начале октября в прикамской столице начали продавать билеты в официальную городскую резиденцию Деда Мороза. Принимать гостей начнут с 3 января. Первыми посетителями станут ребята, которые победили в конкурсе на лучшую новогоднюю открытку.
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