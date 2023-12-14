14 декабря 2023

В Перми пройдет традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек

© Служба новостей «URA.RU»
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Забег Дедов Морозов. Тюмень, забег дедов морозов
Главное условие забега —наличие атрибутов и элементов одежды, связанных с Дедом Морозом и Снегурочкой Фото:

В Перми 17 декабря состоится VII забег Дедов Морозов и Снегурочек. Об этом сообщили организаторы.

«В пермском парке имени М. Горького пройдет традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек. Он стартует в 12:00 у ротонды. Главное условие участия в забеге — наличие костюма или шапочки Деда Мороза и Снегурочки (колпак, парик, кокошник, диадема). В мероприятии могут принять участие самые маленькие, которые продемонстрируют свои украшенные коляски и санки», — указано на сайте «Пермский-Дед-Мороз.рф».

Участие в забеге является бесплатным, пермякам необходимо лишь заполнить соответствующую заявку. Бежать могут даже малыши, подчеркивают организаторы.

В начале октября в прикамской столице начали продавать билеты в официальную городскую резиденцию Деда Мороза. Принимать гостей начнут с 3 января. Первыми посетителями станут ребята, которые победили в конкурсе на лучшую новогоднюю открытку.

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В Перми 17 декабря состоится VII забег Дедов Морозов и Снегурочек. Об этом сообщили организаторы. «В пермском парке имени М. Горького пройдет традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек. Он стартует в 12:00 у ротонды. Главное условие участия в забеге — наличие костюма или шапочки Деда Мороза и Снегурочки (колпак, парик, кокошник, диадема). В мероприятии могут принять участие самые маленькие, которые продемонстрируют свои украшенные коляски и санки», — указано на сайте «Пермский-Дед-Мороз.рф». Участие в забеге является бесплатным, пермякам необходимо лишь заполнить соответствующую заявку. Бежать могут даже малыши, подчеркивают организаторы. В начале октября в прикамской столице начали продавать билеты в официальную городскую резиденцию Деда Мороза. Принимать гостей начнут с 3 января. Первыми посетителями станут ребята, которые победили в конкурсе на лучшую новогоднюю открытку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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