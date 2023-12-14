В Перми пройдет традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек

15 декабря 2023 в 04:48 Размер текста - 17 +

Главное условие забега —наличие атрибутов и элементов одежды, связанных с Дедом Морозом и Снегурочкой Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми 17 декабря состоится VII забег Дедов Морозов и Снегурочек. Об этом сообщили организаторы. «В пермском парке имени М. Горького пройдет традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек. Он стартует в 12:00 у ротонды. Главное условие участия в забеге — наличие костюма или шапочки Деда Мороза и Снегурочки (колпак, парик, кокошник, диадема). В мероприятии могут принять участие самые маленькие, которые продемонстрируют свои украшенные коляски и санки», — указано на сайте «Пермский-Дед-Мороз.рф». Участие в забеге является бесплатным, пермякам необходимо лишь заполнить соответствующую заявку. Бежать могут даже малыши, подчеркивают организаторы. В начале октября в прикамской столице начали продавать билеты в официальную городскую резиденцию Деда Мороза. Принимать гостей начнут с 3 января. Первыми посетителями станут ребята, которые победили в конкурсе на лучшую новогоднюю открытку.

В Перми 17 декабря состоится VII забег Дедов Морозов и Снегурочек. Об этом сообщили организаторы. «В пермском парке имени М. Горького пройдет традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек. Он стартует в 12:00 у ротонды. Главное условие участия в забеге — наличие костюма или шапочки Деда Мороза и Снегурочки (колпак, парик, кокошник, диадема). В мероприятии могут принять участие самые маленькие, которые продемонстрируют свои украшенные коляски и санки», — указано на сайте «Пермский-Дед-Мороз.рф». Участие в забеге является бесплатным, пермякам необходимо лишь заполнить соответствующую заявку. Бежать могут даже малыши, подчеркивают организаторы. В начале октября в прикамской столице начали продавать билеты в официальную городскую резиденцию Деда Мороза. Принимать гостей начнут с 3 января. Первыми посетителями станут ребята, которые победили в конкурсе на лучшую новогоднюю открытку.