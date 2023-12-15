15 декабря 2023

В ДТП на Восточном обходе Перми погибла женщина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Ямал, зима, гибдд, дпс, гаи, ямал, трасса, дорога
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП Фото:

В ДТП на Восточном обходе Перми пострадали несколько человек, одна женщина погибла. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю.

«Инцидент произошел в 14:30. По предварительной информации, автомобиль Renault Logan двигался в сторону улицы Цимлянской по Восточному обходу, но не справился с управлением на пересечении с улицей Фрунзе, столкнулся с Renault Duster, стоящем на перекрестке. От удара автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где он влетел в Mitsubishi. Погибла пассажирка Renault Logan», — привели информацию ведомства «Аргументы и Факты Пермь».

Несколько человек пострадали при происшествии. Сотрудники городской службы спасения достали их из машин и передали медикам. На данный момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ДТП на Восточном обходе Перми пострадали несколько человек, одна женщина погибла. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. «Инцидент произошел в 14:30. По предварительной информации, автомобиль Renault Logan двигался в сторону улицы Цимлянской по Восточному обходу, но не справился с управлением на пересечении с улицей Фрунзе, столкнулся с Renault Duster, стоящем на перекрестке. От удара автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где он влетел в Mitsubishi. Погибла пассажирка Renault Logan», — привели информацию ведомства «Аргументы и Факты Пермь». Несколько человек пострадали при происшествии. Сотрудники городской службы спасения достали их из машин и передали медикам. На данный момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...