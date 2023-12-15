В ДТП на Восточном обходе Перми погибла женщина

В ДТП на Восточном обходе Перми пострадали несколько человек, одна женщина погибла. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю.
«Инцидент произошел в 14:30. По предварительной информации, автомобиль Renault Logan двигался в сторону улицы Цимлянской по Восточному обходу, но не справился с управлением на пересечении с улицей Фрунзе, столкнулся с Renault Duster, стоящем на перекрестке. От удара автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где он влетел в Mitsubishi. Погибла пассажирка Renault Logan», — привели информацию ведомства «Аргументы и Факты Пермь».
Несколько человек пострадали при происшествии. Сотрудники городской службы спасения достали их из машин и передали медикам. На данный момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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