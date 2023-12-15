В ДТП на Восточном обходе Перми погибла женщина

16 декабря 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ДТП на Восточном обходе Перми пострадали несколько человек, одна женщина погибла. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. «Инцидент произошел в 14:30. По предварительной информации, автомобиль Renault Logan двигался в сторону улицы Цимлянской по Восточному обходу, но не справился с управлением на пересечении с улицей Фрунзе, столкнулся с Renault Duster, стоящем на перекрестке. От удара автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где он влетел в Mitsubishi. Погибла пассажирка Renault Logan», — привели информацию ведомства «Аргументы и Факты Пермь». Несколько человек пострадали при происшествии. Сотрудники городской службы спасения достали их из машин и передали медикам. На данный момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В ДТП на Восточном обходе Перми пострадали несколько человек, одна женщина погибла. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. «Инцидент произошел в 14:30. По предварительной информации, автомобиль Renault Logan двигался в сторону улицы Цимлянской по Восточному обходу, но не справился с управлением на пересечении с улицей Фрунзе, столкнулся с Renault Duster, стоящем на перекрестке. От удара автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где он влетел в Mitsubishi. Погибла пассажирка Renault Logan», — привели информацию ведомства «Аргументы и Факты Пермь». Несколько человек пострадали при происшествии. Сотрудники городской службы спасения достали их из машин и передали медикам. На данный момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего.