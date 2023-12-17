Responsible Statecraft: Запад изменил тон общения с Зеленским

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Владимир Зеленский «ведет бой с тенью» Фото:

Запад по-другому стал реагировать на просьбы украинского президента Владимира Зеленского оказывать поддержку ВСУ. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft.

«Просьбы Зеленского о помощи вызвали совсем другой отклик, чем на Рождество в прошлом году», — говорится в материале. В статье подчеркнули, что украинский лидер «ведет бой с тенью» из-за решения некоторых европейских стран не оказывать помощь ВСУ.

Авторы статьи отметили поменявшуюся позицию президента США Джо Байдена в вопросе поддержки Украины. Байден раньше давал обещания, что США будет отправить помощь «столько, сколько потребуется», а теперь он обещает вооружить «столько, сколько сможем». Отмечается, что ухудшает ситуацию для киевского режима приход к власти в некоторых европейских странах противников оказания помощи Украине. Так, вместе с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном не одобряет поддержку Киеву лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой «Партии свободы» (PVV) Герт Вилдерс.

Ранее сообщалось, что Зеленский испытывает большие трудности из-за проблем на фронте и подходит к встрече новогодних праздников в плохом настроении. На последнем саммите Европейского союза (ЕС) Виктор Орбан наложил вето на выделение поддержки Киеву. Украина осталась без 50 миллиардов евро, на которые рассчитывала продолжить боевые действия.

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Запад по-другому стал реагировать на просьбы украинского президента Владимира Зеленского оказывать поддержку ВСУ. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft. «Просьбы Зеленского о помощи вызвали совсем другой отклик, чем на Рождество в прошлом году», — говорится в материале. В статье подчеркнули, что украинский лидер «ведет бой с тенью» из-за решения некоторых европейских стран не оказывать помощь ВСУ. Авторы статьи отметили поменявшуюся позицию президента США Джо Байдена в вопросе поддержки Украины. Байден раньше давал обещания, что США будет отправить помощь «столько, сколько потребуется», а теперь он обещает вооружить «столько, сколько сможем». Отмечается, что ухудшает ситуацию для киевского режима приход к власти в некоторых европейских странах противников оказания помощи Украине. Так, вместе с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном не одобряет поддержку Киеву лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой «Партии свободы» (PVV) Герт Вилдерс. Ранее сообщалось, что Зеленский испытывает большие трудности из-за проблем на фронте и подходит к встрече новогодних праздников в плохом настроении. На последнем саммите Европейского союза (ЕС) Виктор Орбан наложил вето на выделение поддержки Киеву. Украина осталась без 50 миллиардов евро, на которые рассчитывала продолжить боевые действия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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