Responsible Statecraft: Запад изменил тон общения с Зеленским

17 декабря 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский «ведет бой с тенью» Фото: Официальный сайт президента Украины Запад по-другому стал реагировать на просьбы украинского президента Владимира Зеленского оказывать поддержку ВСУ. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft. «Просьбы Зеленского о помощи вызвали совсем другой отклик, чем на Рождество в прошлом году», — говорится в материале. В статье подчеркнули, что украинский лидер «ведет бой с тенью» из-за решения некоторых европейских стран не оказывать помощь ВСУ. Авторы статьи отметили поменявшуюся позицию президента США Джо Байдена в вопросе поддержки Украины. Байден раньше давал обещания, что США будет отправить помощь «столько, сколько потребуется», а теперь он обещает вооружить «столько, сколько сможем». Отмечается, что ухудшает ситуацию для киевского режима приход к власти в некоторых европейских странах противников оказания помощи Украине. Так, вместе с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном не одобряет поддержку Киеву лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой «Партии свободы» (PVV) Герт Вилдерс. Ранее сообщалось, что Зеленский испытывает большие трудности из-за проблем на фронте и подходит к встрече новогодних праздников в плохом настроении. На последнем саммите Европейского союза (ЕС) Виктор Орбан наложил вето на выделение поддержки Киеву. Украина осталась без 50 миллиардов евро, на которые рассчитывала продолжить боевые действия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад по-другому стал реагировать на просьбы украинского президента Владимира Зеленского оказывать поддержку ВСУ. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft. «Просьбы Зеленского о помощи вызвали совсем другой отклик, чем на Рождество в прошлом году», — говорится в материале. В статье подчеркнули, что украинский лидер «ведет бой с тенью» из-за решения некоторых европейских стран не оказывать помощь ВСУ. Авторы статьи отметили поменявшуюся позицию президента США Джо Байдена в вопросе поддержки Украины. Байден раньше давал обещания, что США будет отправить помощь «столько, сколько потребуется», а теперь он обещает вооружить «столько, сколько сможем». Отмечается, что ухудшает ситуацию для киевского режима приход к власти в некоторых европейских странах противников оказания помощи Украине. Так, вместе с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном не одобряет поддержку Киеву лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой «Партии свободы» (PVV) Герт Вилдерс. Ранее сообщалось, что Зеленский испытывает большие трудности из-за проблем на фронте и подходит к встрече новогодних праздников в плохом настроении. На последнем саммите Европейского союза (ЕС) Виктор Орбан наложил вето на выделение поддержки Киеву. Украина осталась без 50 миллиардов евро, на которые рассчитывала продолжить боевые действия.