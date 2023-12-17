17 декабря 2023
16 декабря 2023

В Магнитогорске ищут 16-летнюю девушку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Курган, подростки, полиция, кофе
Девушку разыскивает полиция Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) пропала 16-летняя Анастасия Липчевская. Она 16 декабря ушла с улицы Пушкина, 32 и потерялась, сообщили URA.RU волонтеры магнитогорского поискового отряда «Альфа-спас».

«Пропал подросток Анастасия Липчевская. Рост девушки — 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы длинные», — говорится в сообщении поисково-спасательного отряда.

Девушка была одета в черный пуховик ниже колен и сапоги черного цвета до колен. С собой была черная мужская сумка через плечо. Особая примета — маленький шрам под носом.

Девушку разыскивают с субботы, 16 декабря
Девушку разыскивают с субботы, 16 декабря
Фото:

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В Магнитогорске (Челябинская область) пропала 16-летняя Анастасия Липчевская. Она 16 декабря ушла с улицы Пушкина, 32 и потерялась, сообщили URA.RU волонтеры магнитогорского поискового отряда «Альфа-спас». «Пропал подросток Анастасия Липчевская. Рост девушки — 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы длинные», — говорится в сообщении поисково-спасательного отряда. Девушка была одета в черный пуховик ниже колен и сапоги черного цвета до колен. С собой была черная мужская сумка через плечо. Особая примета — маленький шрам под носом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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