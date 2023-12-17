В Магнитогорске ищут 16-летнюю девушку. Фото

18 декабря 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

Девушку разыскивает полиция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) пропала 16-летняя Анастасия Липчевская. Она 16 декабря ушла с улицы Пушкина, 32 и потерялась, сообщили URA.RU волонтеры магнитогорского поискового отряда «Альфа-спас». «Пропал подросток Анастасия Липчевская. Рост девушки — 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы длинные», — говорится в сообщении поисково-спасательного отряда. Девушка была одета в черный пуховик ниже колен и сапоги черного цвета до колен. С собой была черная мужская сумка через плечо. Особая примета — маленький шрам под носом. Девушку разыскивают с субботы, 16 декабря Фото: ПСО «Альфа-спас»

В Магнитогорске (Челябинская область) пропала 16-летняя Анастасия Липчевская. Она 16 декабря ушла с улицы Пушкина, 32 и потерялась, сообщили URA.RU волонтеры магнитогорского поискового отряда «Альфа-спас». «Пропал подросток Анастасия Липчевская. Рост девушки — 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы длинные», — говорится в сообщении поисково-спасательного отряда. Девушка была одета в черный пуховик ниже колен и сапоги черного цвета до колен. С собой была черная мужская сумка через плечо. Особая примета — маленький шрам под носом.