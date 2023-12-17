Девушку разыскивает полиция
В Магнитогорске (Челябинская область) пропала 16-летняя Анастасия Липчевская. Она 16 декабря ушла с улицы Пушкина, 32 и потерялась, сообщили URA.RU волонтеры магнитогорского поискового отряда «Альфа-спас».
«Пропал подросток Анастасия Липчевская. Рост девушки — 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы длинные», — говорится в сообщении поисково-спасательного отряда.
Девушка была одета в черный пуховик ниже колен и сапоги черного цвета до колен. С собой была черная мужская сумка через плечо. Особая примета — маленький шрам под носом.
Девушку разыскивают с субботы, 16 декабря
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