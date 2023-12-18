Чем все закончилось, пока неизвестно
Сотрудники ГИБДД якобы устроили погоню за машиной скорой в центре Екатеринбурга, рассказал URA.RU читатель. И поделился видео, сделанным самими полицейскими.
«18 декабря, гоняем скорую помощь. Идем по [улице] Куйбышева, подходим к [улице] Белинского, это просто **» — говорит автор видео. На кадрах видна еще одна машина ДПС.
Чем закончилась «погоня», неизвестно. Видео обрывается, когда скорая уходит в отрыв. В пресс-группе ОГИБДД по Екатеринбургу корреспонденту заявили, что информация об «инциденте» (если он действительно имел место) не поступала.
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