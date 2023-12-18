18 декабря 2023

Полиция устроила «погоню» за скорой в центре Екатеринбурга. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, полиция, дпс, спины полиции
Чем все закончилось, пока неизвестно Фото:

Сотрудники ГИБДД якобы устроили погоню за машиной скорой в центре Екатеринбурга, рассказал URA.RU читатель. И поделился видео, сделанным самими полицейскими.

«18 декабря, гоняем скорую помощь. Идем по [улице] Куйбышева, подходим к [улице] Белинского, это просто **» — говорит автор видео. На кадрах видна еще одна машина ДПС.

Чем закончилась «погоня», неизвестно. Видео обрывается, когда скорая уходит в отрыв. В пресс-группе ОГИБДД по Екатеринбургу корреспонденту заявили, что информация об «инциденте» (если он действительно имел место) не поступала.

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Сотрудники ГИБДД якобы устроили погоню за машиной скорой в центре Екатеринбурга, рассказал URA.RU читатель. И поделился видео, сделанным самими полицейскими. «18 декабря, гоняем скорую помощь. Идем по [улице] Куйбышева, подходим к [улице] Белинского, это просто **» — говорит автор видео. На кадрах видна еще одна машина ДПС. Чем закончилась «погоня», неизвестно. Видео обрывается, когда скорая уходит в отрыв. В пресс-группе ОГИБДД по Екатеринбургу корреспонденту заявили, что информация об «инциденте» (если он действительно имел место) не поступала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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