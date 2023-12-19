Пермские санатории вошли тройку самых прибыльных здравниц ПФО

С января по сентябрь 2023 года прибыль санаториев Пермского края с одного номера составила 834,2 тысячи рублей. Это позволило региону войти в топ-3 самых прибыльных здравниц Приволжского федерального округа. Такие данные приводят аналитики портала Санатории-России.рф.
«Среди лидеров санаторно-курортной отрасли в Приволжском Федеральном округе с января по сентябрь 2023 года на третьем месте с результатом в 834 тысячи рублей находятся здравницы Пермского края. Рейтинг составлен на основе среднего дохода, который приносит номер за определенный период времени», — сказано в исследовании.
Лидером рейтинга стала республика Башкортостан. Здесь сдача номера в санатории за девять месяцев принесла здравницам 864,4 тысячи рублей. На втором месте — республика Удмутрия. Прибыль номеров местных здравниц составила 864 тысячи рублей. Уточняется, что среди всех регионов России Пермский край находится на 12 месте.
Ранее URA.RU рассказало, что пермский санаторий заплатит клиентке 169 тысяч рублей. На ее машину упал снег и оставил вмятины.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.