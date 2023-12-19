Популярного шеф-повара и телеведущего накормили в Перми папоротником

Популярный шеф-повар и телеведущий Александр Белькович снял в Перми выпуск шоу «100 мест, где поесть». На телеканале СТС URA.RU рассказали, что ресторатор познакомился с пистиками, узнал разницу между посикунчиками и посекунчиками, а также попробовал в городе яйцо дракона и лучший рамен. Сам Белькович отметил, что в пермской кухне используют папоротник.
«Мы и оригинальную пермскую кухню попробовали, и уникальные продукты оценили. Например, папоротник оказался интересным. Его в сезон собирают, морозят, а потом делают посикунчики или крем-суп», — цитирует шеф-повара пресс-служба СТС.
Пермский выпуск шоу выйдет в эфир 23 декабря. Ранее Белькович рассказывал о кухне и ресторанах Тюмени.
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