19 декабря 2023

Популярного шеф-повара и телеведущего накормили в Перми папоротником

Шеф-повар Александр Белькович расскажет о пермских ресторанах на федеральном ТВ
© Служба новостей «URA.RU»
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Посикунчики в ресторане «Вехотка». Пермь, еда, посикунчики
Александр Белькович оценил пермские посикунчики с папоротником Фото:

Популярный шеф-повар и телеведущий Александр Белькович снял в Перми выпуск шоу «100 мест, где поесть». На телеканале СТС URA.RU рассказали, что ресторатор познакомился с пистиками, узнал разницу между посикунчиками и посекунчиками, а также попробовал в городе яйцо дракона и лучший рамен. Сам Белькович отметил, что в пермской кухне используют папоротник.

«Мы и оригинальную пермскую кухню попробовали, и уникальные продукты оценили. Например, папоротник оказался интересным. Его в сезон собирают, морозят, а потом делают посикунчики или крем-суп», — цитирует шеф-повара пресс-служба СТС.

Пермский выпуск шоу выйдет в эфир 23 декабря. Ранее Белькович рассказывал о кухне и ресторанах Тюмени.

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Популярный шеф-повар и телеведущий Александр Белькович снял в Перми выпуск шоу «100 мест, где поесть». На телеканале СТС URA.RU рассказали, что ресторатор познакомился с пистиками, узнал разницу между посикунчиками и посекунчиками, а также попробовал в городе яйцо дракона и лучший рамен. Сам Белькович отметил, что в пермской кухне используют папоротник. «Мы и оригинальную пермскую кухню попробовали, и уникальные продукты оценили. Например, папоротник оказался интересным. Его в сезон собирают, морозят, а потом делают посикунчики или крем-суп», — цитирует шеф-повара пресс-служба СТС. Пермский выпуск шоу выйдет в эфир 23 декабря. Ранее Белькович рассказывал о кухне и ресторанах Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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