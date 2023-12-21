Экс-мэра пермского курортного поселка выселяют из квартиры

22 декабря 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

Василий Лузин рискует остаться без жилья Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывшего главу курортного поселка Усть-Качка Василия Лузина могут выселить из квартиры. Такое решение примет собственник жилья, если Лузин не заключит договор коммерческого найма. «Экс-главу Усть-Качки Василия Лузина вынуждают заключить договор коммерческого найма на квартиру, которую он получил в 1984 году по решению Пермского райисполкома», — сообщает Properm со ссылкой на окружение бывшего политика. Жилье, построенное в 80-е годы, было выдано людям. Впоследствии профсоюзы продали контрольный пакет акций и более 600 квартир, в том числе, жилье Лузина оказалось в собственности ООО «Жилсервис». Сейчас организация требует с людей заключать договоры коммерческого найма или выселяться из квартир.

Бывшего главу курортного поселка Усть-Качка Василия Лузина могут выселить из квартиры. Такое решение примет собственник жилья, если Лузин не заключит договор коммерческого найма. «Экс-главу Усть-Качки Василия Лузина вынуждают заключить договор коммерческого найма на квартиру, которую он получил в 1984 году по решению Пермского райисполкома», — сообщает Properm со ссылкой на окружение бывшего политика. Жилье, построенное в 80-е годы, было выдано людям. Впоследствии профсоюзы продали контрольный пакет акций и более 600 квартир, в том числе, жилье Лузина оказалось в собственности ООО «Жилсервис». Сейчас организация требует с людей заключать договоры коммерческого найма или выселяться из квартир.