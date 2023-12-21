В «Уральских авиалиниях» опровергли смерть пассажира на борту лайнера

Лайнер летел из Екатеринбурга в Благовещенск (архивное фото)
Пассажир, которому стало плохо на борту «Уральских авиалиний» жив. В Сургуте его увезли в больницу, сообщили URA.RU в пресс-службе авиакомпании. Ранее telegram-канал Shot писал, что пассажир умер прямо на борту.
«Он жив. Его передали бригаде скорой помощи в Сургуте», — сказал представитель «Уральских авиалиний».
Самолет летел из Екатеринбурга в Благовещенск. Лайнер вылетел из аэропорта Кольцово в 21:20. Через час маломобильному пассажиру стало плохо: он начал задыхаться. Самолет посадили в Сургуте, но, по данным Shot, врачи лишь констатировали смерть человека.
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