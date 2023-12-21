21 декабря 2023

В «Уральских авиалиниях» опровергли смерть пассажира на борту лайнера

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг "Утренний разлет" в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, авиация
Лайнер летел из Екатеринбурга в Благовещенск (архивное фото) Фото:

Пассажир, которому стало плохо на борту «Уральских авиалиний» жив. В Сургуте его увезли в больницу, сообщили URA.RU в пресс-службе авиакомпании. Ранее telegram-канал Shot писал, что пассажир умер прямо на борту.

«Он жив. Его передали бригаде скорой помощи в Сургуте», — сказал представитель «Уральских авиалиний».

Самолет летел из Екатеринбурга в Благовещенск. Лайнер вылетел из аэропорта Кольцово в 21:20. Через час маломобильному пассажиру стало плохо: он начал задыхаться. Самолет посадили в Сургуте, но, по данным Shot, врачи лишь констатировали смерть человека.

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Пассажир, которому стало плохо на борту «Уральских авиалиний» жив. В Сургуте его увезли в больницу, сообщили URA.RU в пресс-службе авиакомпании. Ранее telegram-канал Shot писал, что пассажир умер прямо на борту. «Он жив. Его передали бригаде скорой помощи в Сургуте», — сказал представитель «Уральских авиалиний». Самолет летел из Екатеринбурга в Благовещенск. Лайнер вылетел из аэропорта Кольцово в 21:20. Через час маломобильному пассажиру стало плохо: он начал задыхаться. Самолет посадили в Сургуте, но, по данным Shot, врачи лишь констатировали смерть человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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