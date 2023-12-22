Причины задержки рейса не уточняются
В Екатеринбурге 23 декабря задержали рейса WZ-1033 авиакомпании Red Wings в Самару почти на час. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта Кольцово.
«Рейс WZ-1033 воздушного судна RRJ-95LR из екатеринбургского „Кольцово“ задержан с 10:45 до 11:30 23 декабря. Прилет самолета в самарский аэропорт „Курумоч“ ожидается в 11:35 по местному времени», — указанно на сайте.
Причина задержки не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ не поступил.
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