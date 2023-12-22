Экипаж ДПС остановил автомобиль Kia Rio в Сухом логу (Свердловская область), за рулем которого находился мужчина с признаками наркотического опьянения. В момент, когда водитель вышел из машины, пассажирка пересела за руль и попыталась уехать, однако сотрудники остановили нетрезвую женщину. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.
«Когда водитель Kia вышел и прошел в салон патрульного автомобиля, пассажирка пересела за руль машины, и попыталась уехать. Автоинспекторы приняли решение о преследовании автоледи, в ходе которого заблокировали движение автомобилю Kia и, после остановки, заметили у женщины внешние признаки опьянения», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. В детской автолюльке также находился полугодовалый сын женщины, он был пристегнут.
Госавтоинспекторы предложили ей пройти освидетельствование, однако женщина в грубой форме отказалась от этого, после чего была доставлена в местный ОВД для разбирательства. Малыша передали трезвым родственникам. Женщина-водитель привлечена к административной ответственности, также на нее составлен административный материал о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
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