22 декабря 2023

Пьяная свердловчанка с полугодовалым сыном пыталась скрыться от ГИБДД. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, алкотестер
Освидетельствование подтвердило, что женщина употребляла алкоголь Фото:

Экипаж ДПС остановил автомобиль Kia Rio в Сухом логу (Свердловская область), за рулем которого находился мужчина с признаками наркотического опьянения. В момент, когда водитель вышел из машины, пассажирка пересела за руль и попыталась уехать, однако сотрудники остановили нетрезвую женщину. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Когда водитель Kia вышел и прошел в салон патрульного автомобиля, пассажирка пересела за руль машины, и попыталась уехать. Автоинспекторы приняли решение о преследовании автоледи, в ходе которого заблокировали движение автомобилю Kia и, после остановки, заметили у женщины внешние признаки опьянения», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. В детской автолюльке также находился полугодовалый сын женщины, он был пристегнут.

Госавтоинспекторы предложили ей пройти освидетельствование, однако женщина в грубой форме отказалась от этого, после чего была доставлена в местный ОВД для разбирательства. Малыша передали трезвым родственникам. Женщина-водитель привлечена к административной ответственности, также на нее составлен административный материал о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

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Экипаж ДПС остановил автомобиль Kia Rio в Сухом логу (Свердловская область), за рулем которого находился мужчина с признаками наркотического опьянения. В момент, когда водитель вышел из машины, пассажирка пересела за руль и попыталась уехать, однако сотрудники остановили нетрезвую женщину. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Когда водитель Kia вышел и прошел в салон патрульного автомобиля, пассажирка пересела за руль машины, и попыталась уехать. Автоинспекторы приняли решение о преследовании автоледи, в ходе которого заблокировали движение автомобилю Kia и, после остановки, заметили у женщины внешние признаки опьянения», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. В детской автолюльке также находился полугодовалый сын женщины, он был пристегнут. Госавтоинспекторы предложили ей пройти освидетельствование, однако женщина в грубой форме отказалась от этого, после чего была доставлена в местный ОВД для разбирательства. Малыша передали трезвым родственникам. Женщина-водитель привлечена к административной ответственности, также на нее составлен административный материал о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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