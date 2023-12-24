ГИБДД опубликовала кадры с места аварии, из-за которой перекрыли Пермский тракт

На трассе столкнулись два грузовика
Движение по трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за столкновения двух грузовиков на 160 км. Информация об этом появилась в telegram-канале ГИБДД по Свердловской области.
«По предварительным данным, столкнулись два грузовых автомобиля — молоковоз Sitrak и ScaniaСотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять обстоятельства на месте происшествия», — говорится в сообщении инспекторов.
Движение на Пермском тракте полностью перекрыли в 12:00 часов. Дорожники просят свердловчан выбирать пути объезда. За несколько часов до этой аварии смертельное ДТП произошло на 125 км трассы Р-242.
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