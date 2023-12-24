24 декабря 2023

ГИБДД опубликовала кадры с места аварии, из-за которой перекрыли Пермский тракт

Движение на Пермском тракте перекрыли из-за столкновения грузовиков
© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе столкнулись два грузовика Фото:

Движение по трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за столкновения двух грузовиков на 160 км. Информация об этом появилась в telegram-канале ГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, столкнулись два грузовых автомобиля — молоковоз Sitrak и ScaniaСотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять обстоятельства на месте происшествия», — говорится в сообщении инспекторов.

Движение на Пермском тракте полностью перекрыли в 12:00 часов. Дорожники просят свердловчан выбирать пути объезда. За несколько часов до этой аварии смертельное ДТП произошло на 125 км трассы Р-242.

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Движение по трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за столкновения двух грузовиков на 160 км. Информация об этом появилась в telegram-канале ГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, столкнулись два грузовых автомобиля — молоковоз Sitrak и ScaniaСотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять обстоятельства на месте происшествия», — говорится в сообщении инспекторов. Движение на Пермском тракте полностью перекрыли в 12:00 часов. Дорожники просят свердловчан выбирать пути объезда. За несколько часов до этой аварии смертельное ДТП произошло на 125 км трассы Р-242.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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