Челябинские дольщики получат компенсации от Фонда развития территорий

25 декабря 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Марат Хуснуллин заявил о прогрессе по снижению числа обманутых дольщиков Фото: Георгий Бергал © URA.RU Дольщики из Челябинской области получат компенсации от Фонда развития территорий. Об этом в своем telegram-канале 25 декабря сообщил председатель наблюдательного совета фонда, вице-премьер Марат Хуснуллин. «Приняли важное решение для восстановления прав обманутых дольщиков. Теперь еще 2 052 гражданина в девяти регионах получат компенсации и смогут направить их на улучшение своих жилищных условий», — сообщил Хуснуллин. Такое решение приняли на Наблюдательном совете Фонда развития территорий в отношении 51 долгостроя. В числе девяти субъектов РФ, где находятся эти долгострои, значится и Челябинская область. Хуснуллин отметил, что права дольщиков также восстанавливают регионы с помощью своих механизмов. В результате с 2019 года общими усилиями удалось помочь более чем 206 тысячам граждан.

Дольщики из Челябинской области получат компенсации от Фонда развития территорий. Об этом в своем telegram-канале 25 декабря сообщил председатель наблюдательного совета фонда, вице-премьер Марат Хуснуллин. «Приняли важное решение для восстановления прав обманутых дольщиков. Теперь еще 2 052 гражданина в девяти регионах получат компенсации и смогут направить их на улучшение своих жилищных условий», — сообщил Хуснуллин. Такое решение приняли на Наблюдательном совете Фонда развития территорий в отношении 51 долгостроя. В числе девяти субъектов РФ, где находятся эти долгострои, значится и Челябинская область. Хуснуллин отметил, что права дольщиков также восстанавливают регионы с помощью своих механизмов. В результате с 2019 года общими усилиями удалось помочь более чем 206 тысячам граждан.