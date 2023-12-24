24 декабря 2023

Челябинские дольщики получат компенсации от Фонда развития территорий

© Служба новостей «URA.RU»
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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, хуснуллин марат
Марат Хуснуллин заявил о прогрессе по снижению числа обманутых дольщиков Фото:

Дольщики из Челябинской области получат компенсации от Фонда развития территорий. Об этом в своем telegram-канале 25 декабря сообщил председатель наблюдательного совета фонда, вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Приняли важное решение для восстановления прав обманутых дольщиков. Теперь еще 2 052 гражданина в девяти регионах получат компенсации и смогут направить их на улучшение своих жилищных условий», — сообщил Хуснуллин.

Такое решение приняли на Наблюдательном совете Фонда развития территорий в отношении 51 долгостроя. В числе девяти субъектов РФ, где находятся эти долгострои, значится и Челябинская область.

Хуснуллин отметил, что права дольщиков также восстанавливают регионы с помощью своих механизмов. В результате с 2019 года общими усилиями удалось помочь более чем 206 тысячам граждан.

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Дольщики из Челябинской области получат компенсации от Фонда развития территорий. Об этом в своем telegram-канале 25 декабря сообщил председатель наблюдательного совета фонда, вице-премьер Марат Хуснуллин. «Приняли важное решение для восстановления прав обманутых дольщиков. Теперь еще 2 052 гражданина в девяти регионах получат компенсации и смогут направить их на улучшение своих жилищных условий», — сообщил Хуснуллин. Такое решение приняли на Наблюдательном совете Фонда развития территорий в отношении 51 долгостроя. В числе девяти субъектов РФ, где находятся эти долгострои, значится и Челябинская область. Хуснуллин отметил, что права дольщиков также восстанавливают регионы с помощью своих механизмов. В результате с 2019 года общими усилиями удалось помочь более чем 206 тысячам граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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