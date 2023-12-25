Съехавшая в кювет фура создала длинную пробку в Свердловской области

Вечером 25 декабря на Серовском тракте (трасса Екатеринбург — Серов) грузовик съехал в кювет, уходя от столкновения с впереди идущими машинами, из-за чего на дороге образовалась пробка. О ДТП сообщили в ГИБДД Свердловской области.
«На 42 км автодороги „Екатеринбург-Серов“ Невьянского района водитель грузового автомобиля, уходя от столкновения с впереди идущими транспортными средствами, совершил съезд в правый кювет», — говорится в telegram-канале ведомства. Движение транспорта организовано по одной полосе, поэтому на дороге образовалась длинная пробка.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они, совместно со спецслужбами, помогают водителю выбраться из сугроба.
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