Съехавшая в кювет фура создала длинную пробку в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь, автомобильная авария, фура, тягач, грузовик, дтп
Водитель фуры пытался избежать столкновения с другими автомобилями Фото:

Вечером 25 декабря на Серовском тракте (трасса Екатеринбург — Серов) грузовик съехал в кювет, уходя от столкновения с впереди идущими машинами, из-за чего на дороге образовалась пробка. О ДТП сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«На 42 км автодороги „Екатеринбург-Серов“ Невьянского района водитель грузового автомобиля, уходя от столкновения с впереди идущими транспортными средствами, совершил съезд в правый кювет», — говорится в telegram-канале ведомства. Движение транспорта организовано по одной полосе, поэтому на дороге образовалась длинная пробка.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они, совместно со спецслужбами, помогают водителю выбраться из сугроба.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вечером 25 декабря на Серовском тракте (трасса Екатеринбург — Серов) грузовик съехал в кювет, уходя от столкновения с впереди идущими машинами, из-за чего на дороге образовалась пробка. О ДТП сообщили в ГИБДД Свердловской области. «На 42 км автодороги „Екатеринбург-Серов“ Невьянского района водитель грузового автомобиля, уходя от столкновения с впереди идущими транспортными средствами, совершил съезд в правый кювет», — говорится в telegram-канале ведомства. Движение транспорта организовано по одной полосе, поэтому на дороге образовалась длинная пробка. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они, совместно со спецслужбами, помогают водителю выбраться из сугроба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...