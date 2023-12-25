Без денег при поиске новой работы живут 74% челябинцев

HeadHunter: 74% челябинцев при поиске работы вынуждены считать последние деньги

26 декабря 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

Считать деньги во время поиска работы приходится трем четвертям челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU При смене работы с финансовыми трудностями сталкиваются 74% жителей Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, каждый пятый испытывает серьезные затруднения. «С финансовыми трудностями во время смены работы в той или иной степени сталкиваются 74% опрошенных жителей Челябинской области. При этом 22% опрашиваемых отметили, что у них возникают серьезные финансовые трудности», — отметили в HeadHunter. Треть жителей с проблемой справляется. Это характерно для работников сфер туризма, где почти половина опрошенных относительно спокойно переживает поиск новой работы, и розничной торговли (44% респондентов). Больше всего страдают работники культуры и массмедиа (треть опрошенных), административный персонал и образование (по 29%), транспортники, безопасники и медики (по 27%). Каждый четвертый никаких сложностей не испытывает, а 16% наблюдают у себя лишь небольшие сложности. Многих спасают личные накопления: на них между работами живут 48% уральцев. Финансовая подушка выручает строителей (65% ответов), юристов и программистов (по 63%), тех же администраторов и логистов (по 61%). Остальным помогают члены семьи или достаточная компенсация, выплаченная при увольнении. По три месяца искать новую работу позволяют себе кадровики, занятые в инвестициях, производственники и юристы. В то же время очередное рабочее место сроком до одного месяца ищут обычно 15% опрошенных. Лишь каждый десятый стремится перейти к новому работодателю за две недели, столько же позволяют себе не торопиться и выбирать более полугода. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При смене работы с финансовыми трудностями сталкиваются 74% жителей Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, каждый пятый испытывает серьезные затруднения. «С финансовыми трудностями во время смены работы в той или иной степени сталкиваются 74% опрошенных жителей Челябинской области. При этом 22% опрашиваемых отметили, что у них возникают серьезные финансовые трудности», — отметили в HeadHunter. Треть жителей с проблемой справляется. Это характерно для работников сфер туризма, где почти половина опрошенных относительно спокойно переживает поиск новой работы, и розничной торговли (44% респондентов). Больше всего страдают работники культуры и массмедиа (треть опрошенных), административный персонал и образование (по 29%), транспортники, безопасники и медики (по 27%). Каждый четвертый никаких сложностей не испытывает, а 16% наблюдают у себя лишь небольшие сложности. Многих спасают личные накопления: на них между работами живут 48% уральцев. Финансовая подушка выручает строителей (65% ответов), юристов и программистов (по 63%), тех же администраторов и логистов (по 61%). Остальным помогают члены семьи или достаточная компенсация, выплаченная при увольнении. По три месяца искать новую работу позволяют себе кадровики, занятые в инвестициях, производственники и юристы. В то же время очередное рабочее место сроком до одного месяца ищут обычно 15% опрошенных. Лишь каждый десятый стремится перейти к новому работодателю за две недели, столько же позволяют себе не торопиться и выбирать более полугода.