Аферисты обманывают горожан с фейкового аккаунта пермского омбудсмена. Скрин

26 декабря 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Мошенники не первый раз взламывают аккаунты пермских чиновников Фото: Анна Майорова © URA.RU Мошенники от лица уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко создали аккаунт в Telegram и начали писать горожанам. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил омбудсмен. «Хочу поделиться с вами очень важной информацией. Сегодня мне стало известно, что от моего имени с фейкового аккаунта в телеграмме, используя мое личное фото, друзьям и подписчикам приходят сообщения от злоумышленников», — рассказал Игорь Сапко. Омбудсмен попросил не отвечать на подозрительные звонки и сообщения, которые мошенники совершают от его имени. Ранее аферисты завладели аккаунтами в мессенджерах мэра города Эдуарда Соснина, первого замглавы администрации Перми Ольги Андриановой и министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова. Скриншот со страницы Игоря Сапко в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/igor_sapko

Мошенники от лица уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко создали аккаунт в Telegram и начали писать горожанам. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил омбудсмен. «Хочу поделиться с вами очень важной информацией. Сегодня мне стало известно, что от моего имени с фейкового аккаунта в телеграмме, используя мое личное фото, друзьям и подписчикам приходят сообщения от злоумышленников», — рассказал Игорь Сапко. Омбудсмен попросил не отвечать на подозрительные звонки и сообщения, которые мошенники совершают от его имени. Ранее аферисты завладели аккаунтами в мессенджерах мэра города Эдуарда Соснина, первого замглавы администрации Перми Ольги Андриановой и министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова.