Мошенники от лица уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко создали аккаунт в Telegram и начали писать горожанам. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил омбудсмен.
«Хочу поделиться с вами очень важной информацией. Сегодня мне стало известно, что от моего имени с фейкового аккаунта в телеграмме, используя мое личное фото, друзьям и подписчикам приходят сообщения от злоумышленников», — рассказал Игорь Сапко.
Омбудсмен попросил не отвечать на подозрительные звонки и сообщения, которые мошенники совершают от его имени. Ранее аферисты завладели аккаунтами в мессенджерах мэра города Эдуарда Соснина, первого замглавы администрации Перми Ольги Андриановой и министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова.
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