25 декабря 2023

Аферисты обманывают горожан с фейкового аккаунта пермского омбудсмена. Скрин

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Мошенники не первый раз взламывают аккаунты пермских чиновников Фото:

Мошенники от лица уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко создали аккаунт в Telegram и начали писать горожанам. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил омбудсмен.

«Хочу поделиться с вами очень важной информацией. Сегодня мне стало известно, что от моего имени с фейкового аккаунта в телеграмме, используя мое личное фото, друзьям и подписчикам приходят сообщения от злоумышленников», — рассказал Игорь Сапко.

Омбудсмен попросил не отвечать на подозрительные звонки и сообщения, которые мошенники совершают от его имени. Ранее аферисты завладели аккаунтами в мессенджерах мэра города Эдуарда Соснина, первого замглавы администрации Перми Ольги Андриановой и министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова.

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Мошенники от лица уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко создали аккаунт в Telegram и начали писать горожанам. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил омбудсмен. «Хочу поделиться с вами очень важной информацией. Сегодня мне стало известно, что от моего имени с фейкового аккаунта в телеграмме, используя мое личное фото, друзьям и подписчикам приходят сообщения от злоумышленников», — рассказал Игорь Сапко. Омбудсмен попросил не отвечать на подозрительные звонки и сообщения, которые мошенники совершают от его имени. Ранее аферисты завладели аккаунтами в мессенджерах мэра города Эдуарда Соснина, первого замглавы администрации Перми Ольги Андриановой и министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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