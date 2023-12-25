В центре Березников запретят рекламные щиты и киоски

Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края признала таковым центр города Березники. Приказ начальника ведомства Анны Князевой опубликован на сайте инспекции. Теперь на территории будет запрещено ставить ларьки, киоски и рекламные баннеры.
«Приказываю включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Пермского края объект „Социалистический город Березники“. Местонахождение: Пермский край, г. Березники, центр. Вид объекта — достопримечательное место. Общая видовая принадлежность — памятник градостроительства и архитектуры», — говорится в тексте документа.
В акте государственной историко-культурной экспертизы указывается, что некоторой части нового объекта культурного наследия запрещено строительство, в других местах ограничена высотность зданий. В границах достопримечательного места запрещается установка ларьков и киосков, значительно ограничивается использование рекламных конструкций, а также фасадов зданий.
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