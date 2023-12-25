25 декабря 2023

В центре Березников запретят рекламные щиты и киоски

Центр Березников признали объектом культурного наследия
© Служба новостей «URA.RU»
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Незаконные киоски в Перми, торговый павильон, аренда
Киоски запрещены на территории объекта культурного наследия Фото:

Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края признала таковым центр города Березники. Приказ начальника ведомства Анны Князевой опубликован на сайте инспекции. Теперь на территории будет запрещено ставить ларьки, киоски и рекламные баннеры.

«Приказываю включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Пермского края объект „Социалистический город Березники“. Местонахождение: Пермский край, г. Березники, центр. Вид объекта — достопримечательное место. Общая видовая принадлежность — памятник градостроительства и архитектуры», — говорится в тексте документа.

В акте государственной историко-культурной экспертизы указывается, что некоторой части нового объекта культурного наследия запрещено строительство, в других местах ограничена высотность зданий. В границах достопримечательного места запрещается установка ларьков и киосков, значительно ограничивается использование рекламных конструкций, а также фасадов зданий.

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Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края признала таковым центр города Березники. Приказ начальника ведомства Анны Князевой опубликован на сайте инспекции. Теперь на территории будет запрещено ставить ларьки, киоски и рекламные баннеры. «Приказываю включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Пермского края объект „Социалистический город Березники“. Местонахождение: Пермский край, г. Березники, центр. Вид объекта — достопримечательное место. Общая видовая принадлежность — памятник градостроительства и архитектуры», — говорится в тексте документа. В акте государственной историко-культурной экспертизы указывается, что некоторой части нового объекта культурного наследия запрещено строительство, в других местах ограничена высотность зданий. В границах достопримечательного места запрещается установка ларьков и киосков, значительно ограничивается использование рекламных конструкций, а также фасадов зданий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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