В России создадут новейшую бикалиберную РСЗО «Возрождение»

26 декабря 2023 в 23:35 Размер текста - 17 +

Новая реактивная система поступит в серийное производство в 2024 году Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Российские конструкторы разработали новейшую бикалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Возрождение». Сейчас она проходит испытания, рассказал гендериктор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Мы получили первую серийную бикалиберную машину, которая может и минировать местность реактивными снарядами калибра 140 мм и поражать цели реактивными снарядами калибра 220 мм. Серийное производство РСЗО „Возрождение“ начнется в первом полугодии 2024 года», — сообщил Сергей Чемезов в интервью РИА Новости. Техника «Возрождение» создана на основе системы дистанционного минирования «Земледелие». Машину оснастили дополнительным контейнером, который позволяет осуществлять пуски реактивных снарядов от систем «Ураган», ТОС-1, ТОС-1А или ТОС-2. В начале декабря на тульском предприятии запатентовали сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности для РСЗО. Он обладает повышенной точностью и аэробаллистическими характеристиками, передает телеканал «360».

Российские конструкторы разработали новейшую бикалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Возрождение». Сейчас она проходит испытания, рассказал гендериктор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Мы получили первую серийную бикалиберную машину, которая может и минировать местность реактивными снарядами калибра 140 мм и поражать цели реактивными снарядами калибра 220 мм. Серийное производство РСЗО „Возрождение“ начнется в первом полугодии 2024 года», — сообщил Сергей Чемезов в интервью РИА Новости. Техника «Возрождение» создана на основе системы дистанционного минирования «Земледелие». Машину оснастили дополнительным контейнером, который позволяет осуществлять пуски реактивных снарядов от систем «Ураган», ТОС-1, ТОС-1А или ТОС-2. В начале декабря на тульском предприятии запатентовали сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности для РСЗО. Он обладает повышенной точностью и аэробаллистическими характеристиками, передает телеканал «360».