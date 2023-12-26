Фанаты раскупили почти все билеты за месяц до концерта певца Shaman в Перми

27 декабря 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Shaman приедет в Пермь с программой «Я русский» Фото: Илья Московец © URA.RU Концерт певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) в Перми пройдет при полной посадке, раскуплены почти все билеты. Артист выступит в прикамской столице 1 февраля передает портал «Яндекс Афиша». «Shaman даст концерт в Перми 1 февраля. Свободных мест в партере нет, в боковых ложах свободны три, в амфитеатре — два места. Почти заполнены балконы первого и второго яруса», — указано на сайте сервиса. Стоимость билетов варьируется от 3500 до 5500 рублей. Это уже не первое выступление артиста в Перми. В прошлый раз билеты на концерт также быстро раскупили.

Концерт певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) в Перми пройдет при полной посадке, раскуплены почти все билеты. Артист выступит в прикамской столице 1 февраля передает портал «Яндекс Афиша». «Shaman даст концерт в Перми 1 февраля. Свободных мест в партере нет, в боковых ложах свободны три, в амфитеатре — два места. Почти заполнены балконы первого и второго яруса», — указано на сайте сервиса. Стоимость билетов варьируется от 3500 до 5500 рублей. Это уже не первое выступление артиста в Перми. В прошлый раз билеты на концерт также быстро раскупили.