Фанаты раскупили почти все билеты за месяц до концерта певца Shaman в Перми

Shaman приедет в Пермь с программой «Я русский»
Концерт певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) в Перми пройдет при полной посадке, раскуплены почти все билеты. Артист выступит в прикамской столице 1 февраля передает портал «Яндекс Афиша».
«Shaman даст концерт в Перми 1 февраля. Свободных мест в партере нет, в боковых ложах свободны три, в амфитеатре — два места. Почти заполнены балконы первого и второго яруса», — указано на сайте сервиса. Стоимость билетов варьируется от 3500 до 5500 рублей.
Это уже не первое выступление артиста в Перми. В прошлый раз билеты на концерт также быстро раскупили.
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