26 декабря 2023

Фанаты раскупили почти все билеты за месяц до концерта певца Shaman в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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SHAMAN. Екатеринбург, shaman
Shaman приедет в Пермь с программой «Я русский» Фото:

Концерт певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) в Перми пройдет при полной посадке, раскуплены почти все билеты. Артист выступит в прикамской столице 1 февраля передает портал «Яндекс Афиша».

«Shaman даст концерт в Перми 1 февраля. Свободных мест в партере нет, в боковых ложах свободны три, в амфитеатре — два места. Почти заполнены балконы первого и второго яруса», — указано на сайте сервиса. Стоимость билетов варьируется от 3500 до 5500 рублей.

Это уже не первое выступление артиста в Перми. В прошлый раз билеты на концерт также быстро раскупили.

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Концерт певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) в Перми пройдет при полной посадке, раскуплены почти все билеты. Артист выступит в прикамской столице 1 февраля передает портал «Яндекс Афиша». «Shaman даст концерт в Перми 1 февраля. Свободных мест в партере нет, в боковых ложах свободны три, в амфитеатре — два места. Почти заполнены балконы первого и второго яруса», — указано на сайте сервиса. Стоимость билетов варьируется от 3500 до 5500 рублей. Это уже не первое выступление артиста в Перми. В прошлый раз билеты на концерт также быстро раскупили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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