Жилой дом в Соликамске изнутри превращается в ледяную пещеру. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край, подъезд, с новым годом, лестница
Жители замерзающего дома бьют тревогу Фото:

Жители пятиэтажки из Соликамска (Пермский край) бьют тревогу. Подъезд в их общежитии покрыт изморозью и коркой снега. Видеозапись условий, в которых им приходится жить, горожане прислали в редакцию URA.RU.

«Вот да! Вот это потолок! Кунгурская ледяная пещера отдыхает», — говорит автор видеозаписи. По его словам, из-за происходящего жильцы комнат в общежитии страдают, а из подвала к ним поднимаются крысы.

Пермяк утверждает, что управляющая компания, обслуживающая их дом, бездействует. В ИГЖН по Пермскому краю URA.RU сообщили, что если они недовольны работой управляющей компании, то им необходимо обратиться в инспекцию госжилнадзора. Только имея письменное обращение от жителей ИГЖН имеет право провести проверку. «Для обращения необходимо, чтобы личность заявителя была подтверждена через Госуслуги, либо обращение можно подать через МФЦ», — уточнили в инспекции. Агентство также направило запросы в УК «ЖСК» и пресс-службу администрации Соликамска.

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Жители пятиэтажки из Соликамска (Пермский край) бьют тревогу. Подъезд в их общежитии покрыт изморозью и коркой снега. Видеозапись условий, в которых им приходится жить, горожане прислали в редакцию URA.RU. «Вот да! Вот это потолок! Кунгурская ледяная пещера отдыхает», — говорит автор видеозаписи. По его словам, из-за происходящего жильцы комнат в общежитии страдают, а из подвала к ним поднимаются крысы. Пермяк утверждает, что управляющая компания, обслуживающая их дом, бездействует. В ИГЖН по Пермскому краю URA.RU сообщили, что если они недовольны работой управляющей компании, то им необходимо обратиться в инспекцию госжилнадзора. Только имея письменное обращение от жителей ИГЖН имеет право провести проверку. «Для обращения необходимо, чтобы личность заявителя была подтверждена через Госуслуги, либо обращение можно подать через МФЦ», — уточнили в инспекции. Агентство также направило запросы в УК «ЖСК» и пресс-службу администрации Соликамска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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