Жилой дом в Соликамске изнутри превращается в ледяную пещеру. Видео

27 декабря 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Жители замерзающего дома бьют тревогу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители пятиэтажки из Соликамска (Пермский край) бьют тревогу. Подъезд в их общежитии покрыт изморозью и коркой снега. Видеозапись условий, в которых им приходится жить, горожане прислали в редакцию URA.RU. «Вот да! Вот это потолок! Кунгурская ледяная пещера отдыхает», — говорит автор видеозаписи. По его словам, из-за происходящего жильцы комнат в общежитии страдают, а из подвала к ним поднимаются крысы. Пермяк утверждает, что управляющая компания, обслуживающая их дом, бездействует. В ИГЖН по Пермскому краю URA.RU сообщили, что если они недовольны работой управляющей компании, то им необходимо обратиться в инспекцию госжилнадзора. Только имея письменное обращение от жителей ИГЖН имеет право провести проверку. «Для обращения необходимо, чтобы личность заявителя была подтверждена через Госуслуги, либо обращение можно подать через МФЦ», — уточнили в инспекции. Агентство также направило запросы в УК «ЖСК» и пресс-службу администрации Соликамска.

Жители пятиэтажки из Соликамска (Пермский край) бьют тревогу. Подъезд в их общежитии покрыт изморозью и коркой снега. Видеозапись условий, в которых им приходится жить, горожане прислали в редакцию URA.RU. «Вот да! Вот это потолок! Кунгурская ледяная пещера отдыхает», — говорит автор видеозаписи. По его словам, из-за происходящего жильцы комнат в общежитии страдают, а из подвала к ним поднимаются крысы. Пермяк утверждает, что управляющая компания, обслуживающая их дом, бездействует. В ИГЖН по Пермскому краю URA.RU сообщили, что если они недовольны работой управляющей компании, то им необходимо обратиться в инспекцию госжилнадзора. Только имея письменное обращение от жителей ИГЖН имеет право провести проверку. «Для обращения необходимо, чтобы личность заявителя была подтверждена через Госуслуги, либо обращение можно подать через МФЦ», — уточнили в инспекции. Агентство также направило запросы в УК «ЖСК» и пресс-службу администрации Соликамска.