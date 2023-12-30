Минфин сократил расходы на оборону в 2024 году

В федеральном бюджете на 2024 год объем расходов на оборону сократился на 397 миллиардов рублей и теперь составляет 10,38 триллиона рублей. Информация об этом указана в бюджете для граждан, опубликованном Минфином России.
«Раздел „Национальная оборона“ потеряла 397 миллиардов рублей, теперь расходы на этот раздел составляют 10,38 триллиона рублей», — указано в документе. При этом Минфин России увеличил расходы на экономику на 300 миллиардов рублей. Раздел «Национальная экономика» предусматривает траты в размере 4,2 триллиона рублей вместо 3,89 триллиона рублей, заявленных ранее.
Расходы российского федерального бюджета в 2023 году превысят запланированный уровень на 3,2 триллиона рублей, составив 32,2 триллиона рублей. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Расходы РФ в 2024 году увеличатся до 35,5 триллиона рублей.
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