Минфин сократил расходы на оборону в 2024 году

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Расходы на оборону составят более десяти триллионов рублей Фото:

В федеральном бюджете на 2024 год объем расходов на оборону сократился на 397 миллиардов рублей и теперь составляет 10,38 триллиона рублей. Информация об этом указана в бюджете для граждан, опубликованном Минфином России.

«Раздел „Национальная оборона“ потеряла 397 миллиардов рублей, теперь расходы на этот раздел составляют 10,38 триллиона рублей», — указано в документе. При этом Минфин России увеличил расходы на экономику на 300 миллиардов рублей. Раздел «Национальная экономика» предусматривает траты в размере 4,2 триллиона рублей вместо 3,89 триллиона рублей, заявленных ранее.

Расходы российского федерального бюджета в 2023 году превысят запланированный уровень на 3,2 триллиона рублей, составив 32,2 триллиона рублей. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Расходы РФ в 2024 году увеличатся до 35,5 триллиона рублей.

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В федеральном бюджете на 2024 год объем расходов на оборону сократился на 397 миллиардов рублей и теперь составляет 10,38 триллиона рублей. Информация об этом указана в бюджете для граждан, опубликованном Минфином России. «Раздел „Национальная оборона“ потеряла 397 миллиардов рублей, теперь расходы на этот раздел составляют 10,38 триллиона рублей», — указано в документе. При этом Минфин России увеличил расходы на экономику на 300 миллиардов рублей. Раздел «Национальная экономика» предусматривает траты в размере 4,2 триллиона рублей вместо 3,89 триллиона рублей, заявленных ранее. Расходы российского федерального бюджета в 2023 году превысят запланированный уровень на 3,2 триллиона рублей, составив 32,2 триллиона рублей. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Расходы РФ в 2024 году увеличатся до 35,5 триллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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