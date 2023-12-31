Правительство ввело ограничения для желающих переселиться в Россию

31 декабря 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

С 1 января изменятся правила для переезда соотечественников в Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Проживающие за рубежом соотечественники, желающие добровольно переселиться в Россию, с 1 января 2024 года при подаче заявлений должны будут документально подтверждать владение русским языком. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации. «Подтвердить владение русским языком можно документом установленного образца или его дубликатом, подтверждающим получение образования в России после 1 сентября 1991 года. Также подтвердить владение русским языком можно документом об образовании, выданным в иностранном государстве, где русский является одним из государственных языков или решением комиссии по результатам собеседования», — следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации. Под соотечественниками правительство подразумевает граждан республик Белоруссия, Казахстан, Молдова или Украина. Подчеркивается, что владение русским языком должно быть на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме с жителями России. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее заявил, что из-за большого количества мигрантов Россия рискует «потерять себя». В Госдуме также предложили ввести обязательную «геномную регистрацию» для беженцев. Данная регистрация позволяет исследовать генетические материалы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Проживающие за рубежом соотечественники, желающие добровольно переселиться в Россию, с 1 января 2024 года при подаче заявлений должны будут документально подтверждать владение русским языком. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации. «Подтвердить владение русским языком можно документом установленного образца или его дубликатом, подтверждающим получение образования в России после 1 сентября 1991 года. Также подтвердить владение русским языком можно документом об образовании, выданным в иностранном государстве, где русский является одним из государственных языков или решением комиссии по результатам собеседования», — следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации. Под соотечественниками правительство подразумевает граждан республик Белоруссия, Казахстан, Молдова или Украина. Подчеркивается, что владение русским языком должно быть на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме с жителями России. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее заявил, что из-за большого количества мигрантов Россия рискует «потерять себя». В Госдуме также предложили ввести обязательную «геномную регистрацию» для беженцев. Данная регистрация позволяет исследовать генетические материалы.